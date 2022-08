Por diferencias con la conducción de Gilardi, MAREA dejó el STM

La Agrupación MAREA comunicó su salida de la conducción del Sindicato de trabajadores Municipales mediante un comunicado de prensa que llegó a la redacción de El Marplatense.

El texto reza lo siguiente:

Por la presente, Agrupación MAREA comunica la decisión indeclinable de no integrar más el frente de unidad gremial al que adhirió en la última elección sindical, y de esta manera renuncia a las Secretarias Gremial, la Secretaria de Profesionales y vocalías respectivamente de la actual Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales.

La determinación se fundamenta en las diferencias irreconciliables con el Secretario General y su conducción, situación que se profundizó en los últimos meses, y a pesar de que nuestra postura fue mantener con responsabilidad el mandato electoral, sosteniendo el acuerdo gremial, nos resultó inviable poder concretar esta tarea.

Las posiciones antagónicas, se fueron profundizando, la falta de diálogo de la conducción, se extendió a metodologías antidemocráticas y prácticas extorsivas que hemos recibido. Prácticas que exponen la enorme distancia entre las verdaderas necesidades de los trabajadores municipales, y la unilateral, limitada y sesgada visión de la conducción que sólo lo moviliza mantener sus privilegios en el poder, utilizando herramientas divisorias internas, adjudicándose potestades autoritarias, de las cuales nos diferenciamos y distanciamos ética y moralmente.

Siempre fuimos claros en nuestra posición, nuestra labor, no se limitaba a obtener cargos, sino a establecer pautas de trabajo, y proyectos concretos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores municipales, y con esto mantener nuestra identidad de pensamiento.

No obstante a esta circunstancia, reafirmamos nuestras profundas convicciones, y lejos de ser un abandono, creemos firmemente en seguir construyendo espacios de diálogo, aceptando la diversidad y pluralidad de pensamientos como motor imprescindible de un modelo sindical democrático. Modelo que no puede ser discursivo, sino plenamente participativo, integrando a todos los trabajadores municipales.

Concluyendo, tenemos la plena certeza de comenzar una etapa de reconstrucción con un acompañamiento enorme de los trabajadores municipales, a quienes agradecemos las muestras de apoyo y respaldo para este presente, y el futuro inmediato, a quienes no decepcionamos, producto de la seriedad y responsabilidad con la que desarrollamos nuestra labor en este breve periodo de gestión gremial, que alcanzó para demostrar que estamos a la altura de las circunstancias, y que seguiremos sumando a la causa, para tener un sindicato con democracia participativa, que contemple todas las voces con la mayor amplitud posible.

Estamos seguros que los trabajadores municipales, podrán comprender, y aceptar esta decisión. Por todo esto nos sentimos orgullosos de la tarea realizada, y a todos les dejamos un abrazo fraternal, y !un hasta pronto!