Incendio en Aldosivi: serían "entre 4 y 6 " las personas que vandalizaron los autos

El incendio de 5 vehículos en el predio de Aldosivi tras la derrota frente a Godoy Cruz tomó gran relevancia a nivel nacional y las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer los hechos.

El jefe de la prefectura delegación Mar del Plata, Fernando Dos Santos, manifestó que "se está en etapa de investigación, se pudo ver entre 4 y 6 personas escapando del lugar, pero aún no se han podido identificar".

Respecto al ingreso de los delincuentes contó que "por lo que pudimos observar en la inspección ocular, lo hicieron a través del alambrado lindante con la avenida, lo han cortado y han pasado por ese sector donde la iluminación no es la mejor".

En el lugar se encontraron "botellas con líquido inflamable que presuntamente es lo que se ha utilizado para producir este incendio" que serán periciadas para "obtener huellas digitales para identificar a los autores".

"Han rociado los vehículos con los líquidos inflamables, presumismos nafta y han prendido fuego", determinó.

Sobre las imágenes obtenidas por las cámaras dijo que "no son claras, sí se pueden ver a las personas, pero no individualizar sus rostros. En definitva no podemos precisar quiénes serían y tampoco podemos decir que fueron miembros de la barrabrava del club".

Además, "lamentablemente las cámaras del Centro de Monitoreo no pudieron determinar cuál fue el camino seguido por los delincuentes".

Los autos incendiados fueron 4 y el resto fueron alcanzados por las llamas. El personal de prefectura espera la llegada del 'Tiburón' para "indivualizar a cada uno de los propietarios" y determinar si fue un ataque a los jugadores o a todos los miembros del plantel.

Ante esta situación, los dirigentes del club indicaron tener "cierta preocupación por los jugadores", por lo que "El Minisiterio de Seguridad ha dispuesto brindar seguridad a todo el plantel. A 10.30 partieron desde la ciudad de Buenos Aires con una cápsula de seguridad formada por los grupos de operaciones de la Prefectura Naval Argentina".