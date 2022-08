Duhalde reunió a todos y llamó a la unidad

En el marco del lanzamiento de la regional Mar del Plata del Movimiento Productivo Argentino, ex presidente de la Nación Argentina, Eduardo Duhalde brindó una disertación en la que convocó a “la unidad nacional como única salida de la crisis”.

El ex mandatario y actual presidente del Movimiento Productivo Argentino recordó su paso por el gobierno provincial “a mí me tocó gobernar esta provincia, y cuando ganamos duplicando los votos del radicalismo, los llamé y les comenté que no estaba acostumbrado a gobernar peleándome y les propuse gobernar juntos. Fue así como asumiendo un compromiso de diez puntos que los llamé éticos, acordamos que la mitad de la gobernanza estuviera en sus manos y gobernamos la provincia ocho años. En ese periodo tuvimos 70 diputados nacionales alineados, es decir una provincia unida”.

Al ser consultado que lo trajo a Mar del Plata, Duhalde respondió “venimos a buscar una nación unida. En 2002 construimos y hablo en plural porque no fue Duhalde sino que fuimos todos, el único gobierno en la historia argentina de unidad nacional. Y ahora venimos a trabajar para construir el segundo gobierno argentino de unidad nacional. Si los argentinos seguimos peleando hacemos el papel de tontos ante el mundo. Debemos juntarnos, no pelear, no robar y construir la unidad nacional”.

El encuentro organizado por el dirigente peronista Alvaro Fanproyen contó con la participación de los principales referentes de la política local: Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense; Jorge Illia, secretario general nacional del partido socialista; Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata; Gustavo Puti, ex intendente y presidente del partido vecinal AM; Juan Antonio Garivoto, líder histórico del partido justicialista de la quinta sección electoral; Franco Luchina, presidente del GEN local y Mercedes Landa, presidenta del partido nacional lealtad y dignidad. Además de los representantes de la universidad con asiento en la ciudad, la CGT, las cámaras empresariales y la sociedad rural.

De esta manera Duhalde dejo constituida la regional Mar del Plata del Movimiento Productivo Argentino, un espacio sin banderas partidarias del que participan empresarios, dirigentes de entidades productivas, gremiales y políticas con el fin de liberar las fuerzas creadoras argentinas, fomentar el diálogo social y equilibrar los intereses sectoriales aportando a la construcción de un nuevo proyecto nacional fundado en el trabajo y la producción.