Emiliano Giri: “Mi familia tiene más de cien años en la ciudad”

Por Marina Guzmán

Emiliano Giri es reconocido por formar parte de la empresa que instaló el primer sistema de cobro extra bancario en el país y hoy es una importante cadena de pagos llamada Ripsa con agencias en toda la ciudad y en más de diez provincias, con proyectos de crecimiento internacional. Pero también, es conocido por su incursión en la política y por ser un apasionado de Mar del Plata, que desde el lugar que esté trabaja para su crecimiento y desarrollo.

RIPSA, INNOVACIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS

En los años ´90 la familia de Emiliano Giri inició un negocio que no existía en el país, sin saber que tiempo más tarde facilitaría la gestión de pagos de muchas personas: una red de pago extra bancario.

“Veíamos que había un servicio necesario de cubrir: darle la gente una mayor ampliación horaria para pagar”, sostuvo el empresario en diálogo con Ariel Torres para el programa Acceso Directo (CNN Radio Mar del Plata). En ese tiempo, las personas permanecían muchas horas en los bancos y la situación “de los sellos apócrifo, porque la gente por ahí pagaba y a los años se enteraba que no se lo habían procesado”.

La iniciativa surgió cuando uno de los primos de la familia vio que una persona en Estados Unidos abonaba la factura de la luz en una pizzería. “Se empezó a trabajar en eso y la verdad que fue una industria de pago nueva para la Argentina. Después surgieron otras empresas como Rapipago, Pago fácil y muchas más”, señaló. La empresa familiar fue fundada por su padre y uno de sus primos, y actualmente “todos trabajamos dentro de la empresa”.

La primera agencia estaba en la estación de servicio ubicada en Moreno y Catamarca. “El primer contrato que tuvimos era de Eseba – servicio de la luz - que nos firmó Mario Dell Olio, que en ese momento era el gerente”, rememoró Giri al tiempo que señaló que en esos tiempos “no había internet, digitalización y los disquetes donde se tenía que transmitir la información eran cuadrados”.

Seguido, consideró que “había que creer en ese momento en este producto. Nosotros no teníamos local de cobro, porque no teníamos la capilaridad de contratos. Al principio teníamos uno solo, eso nos permitió que la gente que iba donde hoy es el Paseo Diagonal donde antiguamente funcionaba Eseba cuando iba a pagar y por ahí estaba la caja cerrada, o había problemas se la derivaba directamente a esa estación de servicio. Así arrancamos, generando contrato por contrato”.

Hoy 26 años después, Red Informática de Pagos – Ripsa – “da trabajo a más de cien familias en Mar del Plata de manera directa y mucha más de manera indirecta”.

“Estamos orgulloso de la empresa que tenemos, porque es una industria que nació en Mar del Plata y porque fuimos la primera empresa de pago extra bancario de la Argentina”, remarcó Giri y añadió: “Defendemos mucho nuestra identidad y hoy hemos trabajado un desarrollo territorial en más de catorce provincias del país con más de mil puntos de cobro”.

Además, “estamos con un proyecto de expandirnos a países vecinos de la región. Adaptándonos a todos estos procesos de digitalización nuevos con el lanzamiento de un botón de pago y de alguna manera innovando permanentemente porque es lo que es se veía venir. La pandemia de una forma nos puso en el centro de la escena mucho más rápido de lo que pensábamos y ahora nos obliga a tener que tratar de no correr de atrás”.

RECURSOS HUMANOS: VALORAR LA EXPERIENCIA

Junto con el desarrollo comercial de Ripsa, otro de los aspectos que destacan a la empresa la valoración de las personas al momento de seleccionar a quienes forman parte de sus equipos. En ese punto, se hace hincapié en la importancia de la experiencia.

“Es una política nuestra de recursos humanos valorar mucho la experiencia de la gente grande. En un mercado laboral tan competitivo donde los mayores de 45 ó 50 años parecen que son descartables en el mundo, nosotros al contrario ponderamos esa experiencia que la persona había tenido. Además, el mercado laboral tampoco les da muchas oportunidades a esas personas”, describió Giri.

“Sabemos que ellos vienen con una cultura e idiosincrasia quizá no tan fugaz como la de los jóvenes, tienen familia, responsabilidad y un grado de compromiso distinto y mayor. Eso es lo que ponderábamos y por eso también esas personas han sido un activo para nosotros”, añadió.

A su vez, “tenemos la satisfacción de que muchos jóvenes que se formaron en nuestra línea de caja hoy son empleados bancarios o de empresas. Al no poder haberlos podido promover internamente dentro de nuestra estructura si lo que intentamos es que sigan creciendo laboralmente”.

EL PASO POR LA GESTIÓN PÚBLICA

A lo largo de su trayectoria, Giri se ha involucrado en la política, una pasión que lo acompaña desde su infancia con el deseo de trabajar para una ciudad mejor.

“La política es algo que me atrajo de chico, desde la primaria. Me llamaba mucho la atención la figura de Alfonsín y lo que la democracia estaba generando en la sociedad en ese momento”, sostuvo Giri y añadió que “una persona que me marcó mucho como ser humano fue Elio Aprile, el ex intendente. Él escribió varios libros, uno ellos se llama “A la altura de la gente”, donde decía qué había que hacer política en defensa propia. Quizá cuando era más chico no lo entendía y con el tiempo lo pude comprender desde otro lugar y por eso decidí participar e involucrarme en la política sabiendo que iba a pagar costos”.

En ese camino. asumió como presidente del Ente de Turismo durante el gobierno del ex intendente Carlos Arroyo. “Fue traumático para mi desde lo personal porque uno tenía muchas expectativas puestas y habíamos trabajado mucho para poder concretar un montón de cosas desde el Emtur. Era muy difícil la situación, primero porque siempre a la política le toca asumir en temporada de verano, tenes la temporada encima y con una situación financiera muy compleja municipio”, consideró y destacó que “Arroyo me permitió trabajar con total y absoluta libertad en los tres meses que estuve”.

Entre los lineamientos de trabajo en el área de Turismo en ese momento Giri sostuvo que “tenía muy claro la importancia de la gastronomía, eso era una herramienta diferenciadora, no sólo por la calidad de sus productos, sino por el impulso que estaba teniendo con inversiones de privados. Había un montón de lugares que empezaban a mostrar otra Mar del Plata. Además del sol, la playa, los alfajores, tenemos una excelente gastronomía, vinos, industria cervecera y del gin, entre otros. El potencial que tiene la ciudad es tremendo”.

Además, trabajó en intentar generar mucha conectividad área con la ciudad. “Lamentablemente por algunas cuestiones que pasaron, presenté la renuncia y me retiré de la gestión. Algunos temas se continuaron, otros no y otros se están retomando ahora y eso me parece que es bueno”, completó.

ELEGIR MAR DEL PLATA

La vida personal de Emiliano Giri lo llevó a emigrar a Valencia en el marco de la crisis del 2001, dónde se casó y formó su familia. SI bien la situación allí era diferente a Argentina, con los años decidieron regresar y apostar por el desarrollo de Mar del Plata a partir de diferentes proyectos.

“La actividad nuestra se vio muy golpeada en el año 2008 por la crisis económica inmobiliaria en Estados Unidos. El producto que nosotros hacíamos tenía mucho que ver con la segunda residencia turística, nuestro mercado objetivo era americanos y canadienses. Se paralizó todo dos años y tomamos la iniciativa de venir a Argentina”, continúo y añadió que entre los proyectos que tenían para la ciudad se encontraba la iniciativa de la Vieja Terminal de Ómnibus. “Competimos en ese momento por ese lugar, trajimos a César Pelli a Mar del Plata como figura emblemática. Después la obra de César si bien no se materializó en la Vieja Terminal sí se pudo materializar en otras obras de la ciudad”.

A su vez, junto con su familia se presentaron en la licitación de la Playa Mariano. Por su trabajo, “había visto el desarrollo de clubes de playa y cosas muy novedosas que todavía acá no estaban”. “Hicimos el primer balneario spa de la ciudad y 100 % accesible. A partir de la construcción de nuestro balneario, el Emtur empezó a obligar a las futuras licitaciones que se hicieran rampas, baños accesibles y carpas para personas con discapacidad". Si bien los resultados del negocio no fueron los esperados, “tenemos la satisfacción de saber que lo que propusimos le dio valor agregado a este sector de la costa de Mar del Plata”.

Proveniente una familia de inmigrantes su familia está ligada a la ciudad desde siempre "Nuestro bisabuelo vino del País Vasco con Pedro Luro. Eligieron Mar del Plata para instalarse, tiene más de cien años en la ciudad y la queremos. Nosotros nacimos y nos criamos escuchando hablar de las historias de la ciudad. Es difícil no querer a Mar del Plata, que además tiene una belleza natural que te enamora y tenemos esta ventaja de poder construir y mantener la amistad diariamente. Tenes la playa, la Laguna, la Sierra. Cómo no vas a pensar que la ciudad merece que nos involucremos”, concluyó.

“EL TEATRO TRONADOR ES UN ACTIVO PARA MAR DEL PLATA”

En el marco de la entrevista al programa Acceso Directo, el empresario recorrió las instalaciones del Teatro Tronador y sostuvo: “Reconozco el enorme trabajo que Marcelo González ha hecho por esta ciudad, la decisión de invertir por la ciudad. Los eventos que se hicieron en la Plaza del Agua y en el Parque San Martin fueron una plataforma para vender Mar del Plata desde otro lugar”

“Esto del Teatro Tronador es un activo para la ciudad. Haber invertido como se invirtió y que este la Escuela del teatro Colón es muy destacable”, consideró.

ACCESO DIRECTO

