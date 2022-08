Ola de robos en Camet: por falta de fotocopiadora, en la comisaría no toman denuncias

Los robos en la zona Parque Camet, cuya jurisdicción corresponde a la Comisaría 15, son "moneda corriente", de acuerdo a las declaraciones de víctimas y vecinos del lugar.

"En la zona de San Francisco de Asís y Las Maravillas. Ingresaron en más de cinco casas en estos últimos días", comentaron desde el barrio.

El Marplatense contactó a Sonia Ruiz, la titular de la Sociedad de Fomento del barrio Parque Camet.

"Todos los días hay un robo nuevo en Camet. Bombas de agua, pasajeros que son abordados mientras esperan el colectivo, ruedas de vehículos, son algunos de los hechos que nos contamos día a día entre los vecinos", sostuvo la referente vecinal.

"Es un reclamo diario el que hacemos. Muchos no hacen la denuncia y cuando la hacen en la comisaría, a veces, no tienen para hacer fotocopias. Entonces no se puede tomar la denuncia, tenés que irte de Parque Camet hasta avenida Tejedor a hacer fotcopías y así no se puede", explicó.

"Si hay denuncia hay delito, caso contrario no. Es una falta de respeto, así no se puede vivir, roban hasta los nenes que van a las escuela", se lamentó.