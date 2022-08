Kicillof: “Con los gobernadores nos pronunciamos para respaldar las medidas que mejoren los ingresos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al encuentro de gobernadores peronistas que lideró ayer en su casa de La Plata y remarcó tras el comunicado emitido luego de la reunión que, si bien están preocupados por la crisis económica en el país, la idea del texto no fue “marcar la cancha”. “Nos pronunciamos para respaldar las medidas necesarias que se toman con el objetivo de mejorar los ingresos y contar con mayor estabilidad en los precios”, aseguró el mandatario.

“Creo que está bien que los gobernadores nos pronunciemos, obviamente que con preocupación por la situación inflacionaria, por la situación de los ingresos”, indicó Kicillof, para luego señalar que, con respecto a las primeras medidas de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, “había una emergencia vinculada a lo financiero que había que atender”.

“Luego de una extensa reunión de la Liga de los Gobernadores, nos pronunciamos para respaldar las medidas necesarias que se toman con el objetivo de mejorar los ingresos y contar con mayor estabilidad en los precios”, aseguró Kicillof, y destacó que “planteamos temas que están vinculados con los asuntos de cada una de nuestras provincias, siempre con la predisposición de colaborar con la búsqueda de soluciones en un contexto internacional muy complejo”. “Nuestros objetivos consisten en defender la producción y el trabajo. Allí hemos observado los indicadores de empleo que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, y dan cuenta de que mejoró mucho la situación laboral”, agregó.

Tras insistir en una mirada aunada con el resto de los integrantes de la liga de gobernadores, Kicillof dijo: “No fue la idea marcar la cancha sino respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios”. Además agregó que otra de las preocupaciones en las que se centraron fue la obra pública. “En la provincia de Buenos Aires contamos con obras de infraestructura en todos los distritos, sin mirar de qué pertenencia política son las autoridades municipales”, manifestó el gobernador, que agregó: “Llevamos adelante el Plan 6 por 6 de reconstrucción y transformación de cada una de las áreas y en todo el territorio de la Provincia”.

Conversaciones permanentes con Massa

Consultado sobre el vínculo que tiene con el nuevo ministro de Economía, puesto que él ocupó en el pasado, Kicillof afirmó que con Massa tiene relación y la tuvo a lo largo de todas las funciones que cumplieron ambos durante los últimos años. “Tanto con Massa como con todos los integrantes de la coalición, tenemos conversaciones permanentes e intercambio respecto de las experiencias que ha tenido cada uno de nosotros”.

Y añadió: “Más allá de lo que uno recorrió, de la pertenencia política, formamos un frente y no hay ninguna decisión que no interese al otro, que no importe y que no tengamos que tener en cuenta para la contribución de cada uno de los dirigentes”.

Honestidad intelectual

A lo largo de la entrevista, Kicillof apuntó contra una parte de la oposición y del ámbito empresarial. “No siempre los intereses de diversos sectores económicos son exactamente iguales a los de un país”, advirtió. “Creo que hay que tener un poco más de honestidad intelectual cuando se piden o se buscan cosas que van en propio beneficio pero que a veces pueden destruir la economía de un país”, completó el gobernador.

“En todo el país, y en la provincia en particular, veníamos de una etapa de ajuste de los salarios, tanto del ámbito privado como del sector público, a pesar del enorme endeudamiento contraído en pesos y en dólares”, subrayó y añadió: “Consideramos adecuada toda medida encaminada a proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la manera más efectiva posible”. (DIB) MM