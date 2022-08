"Te voy a dar un tiro", le dijo a su ex pareja e intentó ingresar a la casa

Esta tarde, un hombre de 30 años ingresó por la fuerza a la casa de su ex suegra (59), donde actualmente viven su ex pareja , una mujer de 25 años y la hija de ambos de 5 años de edad.

El mismo intentó primero abrir la reja de acceso a la vivienda, ubicada en Barrio San José, dándole patadas y como no lo consiguió, las trepó y saltó, e ingresó a la casa por una puerta lateral que estaba sin llave. Una vez dentro, éste amenazó a su ex suegra por intentar ocultar a su ex pareja, y le dijo: "te voy a dar un tiro". Esta violenta situación ocurrió encontrándose presente la hija de la pareja en conflicto, mientras su madre, oculta en otra habitación, llamaba al 911.

A la llegada del personal policial, el sujeto se tornó aún más agresivo, por lo que una vez lograron neutralizarlo, los policías procedieron a su aprehensión.

Por disposición del Fiscal de Flagrancia en turno, Dr. De la Canale, se iniciaron para con el causante actuaciones por "Violación de Domicilio y Amenazas" y se lo trasladó a la Unidad Penal 44 de Batán.

Asimismo a través del Juzgado de Familia las víctimas obtuvieron la medida cautelar de restricción de acercamiento.