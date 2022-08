Vaulet: "Para enfrentar a Canadá debemos estar al 100% en lo físico"

Juampi Vaulet tuvo su paso por la ciudad, cuando vistió los colores de Peñarol y actualmente se encuentra entrenando en la ciudad junto a la Selección Argentina y dialogó con la prensa.

"Tenemos que ir paso a paso, ya vamos una semana entrenando juntos. De a poco vamos fluyendo y encontrándonos como equipo. Tenemos que estar preparados para lo que se nos viene. Las expectativas siempre están, nosotros vamos a dar lo mejor y veremos a donde vamos a llegar", dijo.

"El aspecto defensivo será importante, sobre todo contra Canadá que son muy atléticos y rápidos. Contra ellos tenemos que estar al 100%, con los entrenamientos vamos mejorando y esperamos estar a la altura del partido. La última vez perdimos muchas pelotas y estamos tratando de corregirlos. Hay que encontrar el equilibrio", afirmó

"En lo personal me siento muy bien, estoy muy contento. Yo me integré el año pasado y nos conocemos la mayoría. Tengo recuerdos muy lindos acá, Peñarol me ayudó mucho y me sentí muy bien", concluyó.