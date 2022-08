Círculo consiguió una victoria clave para tomar aire

Había que ganar y se ganó. Seguramente habrá mucho para corregir, para trabajar, pero el equipo de Marcelo Straccia necesitaba sumar de a tres para ganar en tranquilidad en la lucha por el descenso, antes de ir a enfrentar un rival directo como Peñarol de Chimbas.

Círculo hizo el gasto, manejó la pelota, buscó por un lado, por otro, sin profundidad, y se fue al descanso abajo en el marcador. Apenas una vez llegaron al arco de Casas y tuvo que sacar del medio. Un baldazo de agua fría y un golpe duro para el Papero a los 33’, del que le costó reponerse y apenas si volvió a inquietar con un cabezazo de Lucero que le salió directo a las manos de Yordan. Antes y después, el local fue protagonista por intención, pero no por llegadas. El equipo tuvo ganas, pero no alcanzó con eso. Porque la posesión de pelota no se cristalizaba en ocasiones de gol.

Una sola vez tuvo la chance clara para convertir el dueño de casa, pero no ligó. Porque Enriquez dividió con Palazzo un centro de Leguizamón, la pelota le quedó muerta y punteó rápido con tanta mala suerte que pegó en el pelo y volvió mansa a las manos del arquero. El resto, fueron intentos de avances por las bandas, centros sin peligro y no mucho más, para irse al descanso con la desventaja y la preocupación. Sobre todo porque no supo aprovechar la superioridad numérica sobre Ferro que sufrió la temprana expulsión de Ibarra por exceso verbal.

El ingreso de Verón en la izquierda le dio más ímpetu a Círculo que salió al complemento decidido a llevárselo por delante. Un cabezazo de Lucero y una serie de cabezazos en el área que quedó en la mano de Yordan, fueron los avisos. Hasta que a los 10’, se juntaron por derecha Pérez y Straccia, el centro que iba al área pegó en la mano de Palazzo, Amiconi entendió que era penal y no sólo sancionó, sino que le sacó la segunda amarilla al central visitante y dejó con 9 a Ferro. Entre las protestas (también echó a Pontiroli), Imanol Enriquez no se hizo problemas y ejecutó con autoridad para dejar el partido en tablas a los 12’.

Con la ventaja de dos hombres, el dominio era todavía más claro, pero no llegaba el desnivel y los minutos empezaban a jugar en contra. Hasta que a los 26’, luego de un centro desde la derecha y una serie de rebotes, le quedó a Lucas Verón que metió el remate que se clavó contra el caño derecho de Yordan. El objetivo de pasar al frente estaba cumplido, pero lejos de tomar el control y ganar en tranquilidad, Círculo pareció apurado para que termine, le costó tener la pelota, se apuró con pelotazos y le dio lugar a Ferro para intentar llegar con envíos aéreos que no llegaron a comprometer a un Casas que casi no tuvo participación en la jornada.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Cristian Sain y Matías Leguizamón; Nicolás Straccia, Néstor García, Ramiro Rodríguez y Raúl Pérez; Martín Lucero e Imanol Enríquez. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: ST 0’ Lucas Verón por Leguizamón, 12’ Diego Martínez por Pérez, 23’ Alejandro Avallay y Nahuel Luna por N.Straccia y Enriquez, y 36’ Ezequiel Straccia por Rodríguez.

Ferro de Pico (1): Gonzalo Yordan; Matías Loboa, Bruno Palazzo, Tomás Fernández y Rodrigo Gallo; Mateo Bolteau, Nicolás Cavagnaro, Lautaro Ibarra y Gastón Torres; Joaquín Vivani y Federico Vasilchik. DT: Marcelo Pontiroli.

Cambios: ST 12’ Marcos Quiroz por Torres, Facundo Heredia y Braian Noriega por Vivani y Vasilchik, Facundo Galarza y Laureano Cabral por Cavagnero y Bolteau.

Goles: PT 33’ Vivani (F); ST 11’ Enriquez, de penal (CD), 26’ Verón (CD)

Incidencias: PT 19’ expulsado Ibarra (F); ST 9’ expulsado Palazzo (F) y 39’ expulsado E.Straccia (CD).

Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: “Guillermo Trama”.