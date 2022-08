Problemas salariales en la pesca: "Es correr atrás de la inflación y el daño que hace"

A pesar de la estabilidad laboral que hay en el sector pesquero, los trabajadores afrontan problemas salariales como resultado de la inflación y la crisis económica que sufre la Argentina.

"Estamos pasando momentos terribles, más para aquellos que tenemos que discutir la negociación colectiva", manifestó Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores de Mar del Plata.

En una mesa de trabajo integrada por distintos gremios vinculados a la actividad, se discutió "cómo vamos a encarar la segunda parte de la paritaria el semestre que viene", comentó.

El principal conflicto recae en que "parte importante de nuestro sueldo conformado que no es solo básico, sino que está atado a la producción, el cual está dolarizado y tenemos un dólar 'zonzo' que nos hace creer que vale y rige toda la actividad económica, pero no es así".

"Si te dijera que la mitad de mi sueldo depende de la producción y está a un dólar pesificado, y que cada vez que me tengo que sentar a arreglar una paritaria tengo que hablar de los pesos, que era parte de los básicos, francos, realmente no estoy contenido en esa paritaria. Por más que saque 100% de aumento, me refiere a un 50% y en algunos casos menos en el año", continuó.

Ante esto, "así como a los industriales desde el Estado les adelantaron 300 millones de dólares para que le de un mejor tratamiento al dólar de exportación, nosotros exigimos lo mismo", aseveró.

Por último, reflexionó: "Es complicado para la Argentina, esto hay que pensarlo como una cuestión macroeconómica. Muchos dicen 'hicieron paritarias, hay aumento' y no es aumento, es no permitir que perdamos el poder adquisitivo. Aumento sería si yo creo un 5% en el año y no hubo inflación, eso sería un aumento, lo otro es correr atrás de la inflación y el daño que hace".