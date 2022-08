Florencia y su brillante momento en el atletismo internacional

La marplatense Florencia Borelli volvió a escribir su nombre en la historia del atletismo continental al batir el récord sudamericano, consagrándose a su vez campeona nacional y sudamericana en el Medio Maratón de Buenos Aires.

La carrera que contó con más de 22 mil competidores, recorriendo diversos puntos emblemáticos de la capital argentina, con punto de partida y llegada en la Avenida Alcorta entre Monroe y Juramento, pasando por Plaza de Mayo, el Obelisco y el mítico club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, volvió a ser el epicentro de otra jornada histórica para el atletismo nacional y sudamericano.

Con la actuación de este domingo, Florencia Borelli, termina de sellar, por si hiciera falta, que es la mejor fondista argentina de la actualidad, siendo la primer atleta argentina en cruzar la línea de meta tras la escuadra africana, en la séptima posición, parando los relojes en 1:09:31, que no solo le daban la corona sudamericana y argentina, sino que además, borró de la tabla de récords la marca continental en poder de la peruana Gladys Lucy Tejera con 1:10:14 realizados el 26 de marzo del 2016 en el Campeonato Mundial de la distancia en Cardiff, Gales.

Mejorando, también, su propio primado nacional de 1:10:30 establecidos en su actuación en el Campeonato Mundial de Medio Maratón en Gdynia, Polonia, el 17 de octubre del 2020.

A su vez, al pasar por los mojones de los 10 y 15 km, pulverizo sus plusmarcas nacionales en esas distancias, ya que su crono oficial fue de 32:29 y 48:55, mejorando sus 32:38 y 50:13, logrados el primero de ellos en San Isidro el 12 de diciembre del 2021 y el otro al paso de esa distancia en tierras polacas. Y aunque no tenemos la confirmación por chips de su paso por los 20Km, es muy probable que la marca de 1:06:57 también haya sido mejorada si tomamos en cuenta que el último kilómetro lo corrió en 3:22 min/Km.

Así pues, se convierte en la primera mujer sudamericana en correr por debajo de 1h10m la distancia, trepando al puesto 79 del ranking mundial de la temporada.

Florencia, pupila de Leonardo Malgor, ya era poseedora del récord sudamericano en 3000 metros en pista, y de los primados nacionales en 3000 y 5000 metros en pista, más los 10Km, Medio Maratón y Maratón en Ruta.

Sus escoltas en el plano sudamericano fueron la capitalina, Daiana Ocampo con 1:09:44, que se transforman en el segundo mejor registro de todos los tiempos tanto a nivel continental como argentino, y la ecuatoriana Rosa Alva Chacha (1:11:20). En tanto, en el Campeonato Nacional, quien completó el podio fue la chaqueña, olímpica en Tokio 2020, Marcela Cristina Gómez con 1:12:08.

Cabe destacar, que tanto los registros de Borelli como de Ocampo, son los mejores tiempos realizados por argentinas en suelo nacional. Mientas que a Gómez le permite trepar al tercer lugar del ranking argentino permanente.

En el certamen argentino la marplatense Nair Dianes ocupó el octavo lugar con 1:17:32, ascendiendo al noveno lugar del ranking provincial permanente; la tandilense María Luján Urrutia fue novena con 1:18:06, y la tresarroyense María Belén Iardino culminó en el decimosegundo lugar (1:20:42).

La prueba en la rama general de las mujeres fue ganada en un final no apto para cardiacos por la keniana Irine Kimais, quien por centésimas aventajo a la etíope Atalel Dargie y a la también keniana Vivian Kiplagat, al cruzar las tres en 1:07:59.

En la rama masculina, el mejor bonaerense ubicado en el campeonato argentino fueron los tandilenses Juan Manuel Urrutia, Juan Ignacio Redolatti, más el oriundo de 25 de mayo, Miguel Ángel Guerra, quienes cruzaron la meta en los puestos 25, 26 y 31, con 1:07:11, 1:07:18, y 1:07:38, respectivamente. En una prueba donde el entrerriano Federico Bruno, estableció la segunda mejor marca argentina de todos los tiempos al cronometrar 1:02:07, escoltado por Ignacio Erario con 1:02:09 y el chubutense, dueño del récord argentino en maratón, Joaquín Arbe con 1:02:49.

En tanto, el podio sudamericano fue para los ecuatorianos Christian Vasconez (1:01:56), Rafael Loza (1:02:20) y Segundo Jami (1:02:25). Y la prueba en general fue dominada por el tándem etíope, que al igual que en las mujeres, se dirimió por centésimas, a favor de Gerba Beyata Dibaba que junto a su compatriota Dinkalem Ayele Adane completaron el recorrido en 1:00:29, quedando en tercer lugar el keniano Félix Kiritok (1:00:32).

A continuación, les vamos a compartir, el ranking sudamericano permanente, evolución del primado continental, la tabla estadística nacional de todos los tiempos y la evolución del récord nacional de Medio Maratón.

Ranking Sudamericano de todos los tiempos de Medio maratón:

Florencia Borelli ARG 1h09:31 210822 Buenos Aires

Daiana Ocampo ARG 1h09:44 210822 Buenos Aires

Gladys Lucy Tejeda PER 1h10:14 260316 Cardiff

Yolanda Beatriz Caballero COL 1h10:30 170313 Nueva York

Jovana de la Cruz PER 1h10:56 140218 Houston

Luz Mery Rojas PER 1h10:56 010522 Lima

Silvana Pereira BRA 1h11:15 130791 Florianópolis

Kelly Yesenia Arias COL 1h11:21 260316 Cardiff

Stella Castro COL 1h11:26 250596 Neiva

Martha Tenorio ECU 1h11:40 230898 Rio de Janeiro

Andrea Paola Bonilla ECU 1h11:48 171020 Gdynia

Evolución del Récord Sudamericano en Media Maratón:

Silvana Pereira BRA 1h11:15 130791 Florianópolis

Yolanda Beatriz Caballero COL 1h10:30 170313 Nueva York

Gladys Lucy Tejeda PER 1h10:14 260316 Cardiff

Florencia Borelli ARG 1h09:31 210822 Buenos Aires

Ranking Argentino permanente en Media Maratón:

Florencia Borelli BA 1h09:31 210822 Buenos Aires

Daiana Ocampo FAM 1h09:44 210822 Buenos Aires

Marcela Cristina Gómez CHA 1h1208 210822 Buenos Aires

Rosa Liliana Godoy COR 1h12:42 080511 Rosario

Griselda González FAM 1h13:11 011095 Belfort

Sandra Gabriela Amarillo CHU 1h13:50 110911 Buenos Aires

Sandra Torres Alvarez FAM 1h14:16 220204 Esquel

Claudia Mariela Camargo FAM 1h14:18 140107 Houston

Elisa Noemí Cobanea BA 1h14:30 030995 Buenos Aires

María Raquel Maraviglia BA 1h14:33 170808 Buenos Aires

Evolución del Récord Argentino en Media Maratón:

Stella Maris Selles 1h19:38 020886 La Rioja

Stella Maris Selles 1h18:51 250587 Buenos Aires

Griselda Maria González 1h17:46 200987 La Matanza

Griselda Maria González 1h17:01 030988 San Martín

Griselda Maria González 1h14:16 170391 Sabañigo

Griselda Maria González 1h14:09 030995 Santander

Griselda Maria González 1h13:11 011095 Montbeliard

Rosa Liliana Godoy 1h12:42 080511 Rosario

Florencia Borelli 1h11:57 100917 Buenos Aires

Florencia Borelli 1h10:30 271020 Gdynia (Polonia)

Florencia Borelli 1h09:31 210822 Buenos Aires