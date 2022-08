Minella: "¿Es necesario el gasto millonario para el diagnóstico?"

El edil del Frente de Todos, Roberto Páez, cuestionó el accionar de su par de Juntos, Guillermo Volponi, por su "inacción" en el Emder y por "entorpecer" la llegada de obras que permitirían la reparación del estadio José María Minella.

En las últimas horas en las redes sociales, el edil del Pro sostuvo que "me parece bien que el gobernador se interese en la puesta en valor del estadio, no me parece bien que no convoque al Intendente para hacerlo. La primer 'discusión' debería darla con el jefe de la ciudad Guillermo Montenegro. No siendo así parece un simple acto de oportunismo político".

"Segunda discusión, ¿es necesario el gasto millonario para el diagnóstico ? A mi criterio, no. Mucho dinero para un diagnóstico. ¿ La provincia está dispuesta a hacer los aportes para restaurar el estadio? No me quedó claro el mensaje. Sabemos que sería una obra millonaria", agregó el expresidente del Emder.

Tras las palabras del concejal oficialista, desde el kirchnerismo salieron al cruce. “En este contexto sorprenden las expresiones del concejal del Pro local Guillermo Volponi, quien por otra parte fue Presidente del Emder durante la primera gestión de Cambiemos en la Ciudad y no hizo ningún tipo de mantenimiento de los escenarios deportivos, entre ellos el Minella, la Casa del deportista, los polideportivos etc. Es tan grande el desconocimiento de este concejal que ni siquiera está al tanto de las reuniones realizadas sobre este tema entre los funcionarios municipales y provinciales para comenzar a darle solución a esta situación, donde el gobierno provincial generosamente se puso a disposición para afrontar el costo del estudio, que obviamente aunque al concejal no le guste, hay que hacerlo con especialistas porque esa tribuna va a albergar personas y debemos evitar cualquier tipo de accidentes. Indudablemente al concejal Volponi no le gusta para nada que en la provincia de Buenos Aires exista un gobernador que atienda los problemas de nuestra ciudad y que esté dispuesto a darle soluciones y trabajar en políticas de estado para el bien de todos”, dijo Roberto Páez, presidente de la Comisión de Deportes del HCD, quien expresó el "malestar de todo el bloque del FdT marplatense por los ataques de Volponi" y celebró el arribo de fondos provinciales para resolver las "graves falencias estructurales" del Minella.

El Frente de Todos le pide al Concejal Volponi que no sea irresponsable y no entorpezca el trabajo en conjunto para recuperar el Minella.

“Todo se encamina a fin de darle solución a uno de los tantos problemas estructurales que tiene nuestra ciudad como es el del estadio José María Minella, cuya platea techada se encuentra clausurada para recibir espectadores desde hace casi un año y a la fecha no existía ningún interés por comenzar el camino de la solución, ahora se abrió un camino que inició hace pocos días el gobernador de la provincia Axel Kicillof cuando le dio instrucciones al secretario de Deportes para que se comunique con el presidente del Emder de nuestra ciudad", añadió.

"Este encuentro tiene como meta poner en marcha el estudio técnico para tener un diagnóstico de las obras a realizar y reparar el problema de la mencionada tribuna techada, la cual nunca tuvo el mantenimiento necesario que requería llegando a la situación actual dónde lamentablemente nuestra ciudad se ve perjudicada por las imágenes que trascienden por la televisación de los partidos de los distintos torneos de AFA”, finalizó el edil K.