Alumna de Instrumentación Quirúrgica pide a Montenegro que la dejen cursar

Erica Contreras Freije se encuentra en tercer año de la carrera de Instrumentación Quirúrgica, ya que 1 de Junio le fue notificado mediante acta llevada a cabo en la sede del ISET que no se le autoriza a realizar prácticas en su carácter de estudiante por no haber recibido las denominadas vacunas contra el virus Covid 19, pese a haber acompañado en su oportunidad, documentación expedida por profesional médico, que indica que no puede recibir la misma, por cuestiones de salud.

Por ello, a través del abogado Julio Razona, envió una carta al intendente Montenegro para pedir que interceda en el inconveniente. Entre los justificativos, en el escrito se expone que “conforme el último convenio entre la Municipalidad a su cargo y el HIEMI Don Victorio Tetamanti, que acompaño, rubricado por el Director de dicho nosocomio, Dr. Hugo Casarsa, de fecha abril de 2022, en su clausula, se establece “SEGUNDA: A los fines denunciados la Municipalidad se compromete a: … 3.- Deberá acreditar que alumnos y docentes cumplen con la vacunación correspondiente al personal de salud, según el calendario nacional de vacunación vigente”.

Y aclara que “conforme surge de la información oficial, Ministerio de Salud de la Nación el calendario nacional de vacunación del 2022 para personal de salud NO contempla la inoculación de la vacuna contra el virus denominado SARS COV 2 – Covid 19”.

“Pese a ello no se me permite llevar a cabo las practicas referidas, lo que me causa un gravamen irreparable y viola el principio reconocido en fallo reciente dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se sostiene que ninguna ´declaración de emergencia´ autoriza a violar principios constitucionales o el imperio de la ley”, indica.

Entre otras cuestiones, en consecuencia, Contreras pide que se considere su situación particular, teniendo en cuenta que: “He cursado y aprobado todas las materias de mi carrera con excelentes calificaciones, restando únicamente finalizar los últimos teóricos de tercer año y llevar a cabo las prácticas de segundo y tercer año, para terminar la misma; me veo imposibilitada de recibir la vacuna contra el Covid 19 por razones de salud, conforme lo he acreditado, siendo amparada por la legislación vigente para ese caso particular; he sido inoculada con las vacunas que establece el Ministerio de Salud como “calendario de vacunación vigente para el personal de salud”; en el día de la fecha en la ciudad de Mar del Plata no hay más de 50 personas que sufre Covid, sin personas en UTI por esa dolencia, por lo tanto es un virus prácticamente erradicado de esta localidad”.

Y en la carta dirigida a Montenegro, pide que se le permita y autorice “en forma inmediata recuperar las prácticas que no he podido realizar, caso contrario se tenga presente que hago reserva de las acciones judiciales reparatorias por los daños y perjuicios que me victimizan, contra los funcionarios responsables de las mismas”.