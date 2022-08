Vidal: “Lo que dijo el presidente es muy grave y además es amenazante”

María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, habló en CNN Radio sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que afirmó que "Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani".

“Lo que dijo es muy grave y además es amenazante”, sostuvo al respecto en Longobardi por CNN.

En este marco, y considerando que la Corte Suprema pidió reforzar la protección de los fiscales involucrados en la causa Vialidad, subrayó que el mandatario “se convierte en el principal responsable de la integridad de Luciani”.

Desde su punto de vista, “no es un hecho aislado”. “Hay una intención de intimidar a los jueces que tienen que tomar decisiones en el tribunal y a la sociedad”, expresó en diálogo con Marcelo Longobardi.

"El gobierno es el responsable de que este proceso se desarrolle sin presiones y en paz", dijo.

"Me preocupan mucho los niveles de tensión social que genera el kirchnerismo, que siempre creó enemigos para dividir a la sociedad pero hoy, ante la falta de argumentos, agudizan más este proceso", opinó.

"Estamos asistiendo al alegato de un fiscal que cumplió todos los pasos procesales, CFK tiene dos instancias más para apelar, esa es la situación objetiva y real; todo lo demás es para no explicar las pruebas contundentes que presentó el fiscal", manifestó.

Por último, se refirió al descargo de la vicepresidenta en el que hizo referencia a los mensajes entre Nicolás Caputo, José López y Lázaro Baéz.

“Es evidente que cuando uno no puede defenderse, trata de decir que somos todos iguales. Sistemáticamente el kirchnerismo ha tratado de instalar que todos somos corruptos. Ese fue el objetivo de su discurso, además de victimizarse y socializar la causa con todo el peronismo para que la apoye", analizó.

"Me parece muy bien que se investigue, pero ese no es el objeto de la causa, es una maniobra distractiva para no explicar su vínculo con Báez", concluyó.