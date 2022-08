Círculo ganó un partido clave

Círculo Deportivo de Otamendi, representante de la Liga Marplatense de Fútbol en el Federal A, continúa al filo del abismo. Está apenas un encima de los puestos de descenso, aunque la victoria de este domingo por 1 a 0 frente a Huracán de Las Heras le permite continuar dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia.

El único tanto del encuentro lo marcó Imanol Enríquez a los 27 minutos del primer tiempo. El goleador generó la infracción adentro del área y él mismo se encargó de canjear el penal por gol con un remate fuerte al medio.

Sin brillar, Círculo hizo lo que tenía que hacer: ganar. El equipo de Marcelo Straccia entró en una etapa donde lo más importante pasa por conseguir los tres puntos que te dan un poco de aire en la lucha por el descenso, y después si se puede jugar bien mucho mejor. El Papero mostró su mejor versión en el 0 a 0 y 11 contra 11, pero luego de ponerse en ventaja y que Huracán sufriera dos expulsiones, no tuvo claridad, le faltó profundidad y terminó ganando por 1 a 0 por la 27ma fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Todo lo bueno que intentó y generó en la primera parte de la etapa, lo pudo cristalizar llegando a la media hora. Hasta el gol, Círculo hizo un buen partido, presionando alto, recuperando la pelota cerca del arco rival y siendo protagonista aún con mucho viento en contra. En ese lapso, un tiro libre que peinó Lucero y García remató por arriba, y una maniobra individual del "10" que entró por izquierda y punteó al palo, fueron las mejores llegadas del Papero que de a poco se fue "pinchando". Seguía recuperando, pero le faltaba profundidad y ya no lo inquietaba a Acordina. Huracán se animó un poco más e intentó sorprender con remates lejanos que no complicaron a Casas y, en la única que llegaron a fondo, el arquero tapó bien con los pies.

Hasta que a los 26', aceleró a fondo Imanol Enriquez, se metió en diagonal desde la derecha, metió el cuerpo adelante de los dos defensores que lo iban a cruzar, le hicieron "sandwichito", el goleador cayó y Joaquín Gil compró. El "9" ejecutó abajo, al medio del arco de Acordina que buscó su derecha y abrió el marcador. Con la ventaja, Huracán entró en desesperación, quedó mal parado y Ramiro Rodríguez lo adivinó, la tiró larga, hizo la individual, Zabaleta lo camiseteó dos veces cuando iba de cara al arquero y recibió la roja directo por último recurso. Aún con un hombre menos su rival, Círculo no pudo crecer en el juego y antes del descanso la ventaja numérica fue aún mayor por la expulsión de Visaguirre que golpeó a Luna que estaba en el banco local.

El complemento fue flojísimo desde lo futbolístico. Por lo único que se notaba la superioridad del Papero era porque tuvo la pelota durante toda la etapa, pero no supo usarla, no encontró nunca pases para llegar con profundidad al área de un Huracán que sintió el desgaste, dio pelea, pero le quedó demasiado lejos el arco de Casas. De todas maneras, aunque no lo sufría, Círculo ganaba solamente por un gol y corría el riesgo de sufrir un disgusto en cualquier pelota perdida. Pero no pasó nada, ni de un lado ni del otro y el encuentro se fue diluyendo hasta el pitazo final de Gil que confirmó los tres puntos para el Papero, que era lo que necesitaba para seguir subiendo, para tomar un poco de aire y salir de la zona del descenso.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Cristian Sain y Bruno Vedda; Ramiro Rodríguez, Néstor García, Ezequiel Straccia y Nicolás Straccia; Martín Lucero e Imanol Enriquez. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: PT 30’ Raúl Pérez por Lucero; ST 19' Lucas Verón por N.Straccia y 29' Diego Martínez y Matías Maidana por Rodríguez y Vedda.

Huracán (Las Heras) (0): Ignacio Acordina; Martín Correa, Matías Contreras, Julián Moyano y Mauro Visaguirre; Rodrigo Rodríguez; Javier Peñaloza, Brian Zabaleta e Ignacio Sabatini; Matías Navarro y Gianfranco Leiva. DT: Alejandro Abaurre.

Cambios: PT 46' Fabricio Ojeda por Leiva; Francisco Biasutti por Correa

Goles: PT 27’ Enriquez, de penal (CD).

Incidencias: PT 38’ expulsado Zabaleta (H) y 45' expulsado Visaguirre (H).

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro. Estadio: “Guillermo Trama”.