Luis Juez: “Cristina Fernández de Kirchner nos saca del eje”

Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, analizó en CNN Radio el impacto del caso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la coalición opositora.

“Cuando hay un liderazgo tóxico como el de Cristina Fernández, que pone la situación en puntos extremos, es complicado tener una misma mirada sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo”, planteó en Longobardi por CNN, el programa conducido por Marcelo Longobardi.

"Cristina Fernández Kirchner nos saca del eje", dijo.

En este marco, reconoció que “claramente CFK nos saca del eje porque lleva el nivel de la conflictividad a un extremo donde exaspera los ánimos. O se le contesta con igual irracionalidad o se intenta buscar algún nivel de racionalidad frente al atropello y ahí es muy difícil". Más allá de las diferencias, fijó su posición: "yo no quiero colaborar para el regocijo de CFK tirando leña al fuego".

"Esta maniobra de CFK va a perdurar durante todo este tiempo en esta causa y en las que vengan. Le resulta más gratificante defenderse desde el balcón de su casa o en la Cámara de Senadores que en el expediente y nos va a llevar a una situación compleja", anticipó.

"Nosotros como oposición tenemos que pararnos con inteligencia y no entrar en contradicciones que terminan siendo funcionales al gobierno", subrayó. "CFK, con esta locura de creer que se puede adueñar del espacio público y de la vida y tranquilidad de los vecinos, nos lleva a un lugar terriblemente incómodo", se sinceró Juez.

"Y nosotros entramos en un debate extremadamente complejo en el que, como nos cuesta ponernos de acuerdo, la gente nos mira con desconfianza", agregó; al tiempo que pidió "ser extremadamente prudentes" y "no ser funcionales a CFK".

"La trivialidad es el mecanismo más inteligente que tiene lo tóxico de cambiar el eje del debate. En vez de hablar de los temas centrales, terminamos discutiendo sobre las vallas", cuestionó Juez.

"No seamos funcionales a los irracionales. Yo no me voy a prender en ese debate. CFK logra cambiar el eje del debate, nos pone en un lugar estúpido e incómodo, la gente se enoja con nosotros -con toda la razón del mundo- y nosotros terminamos haciendo un papelón terrible", enfatizó.