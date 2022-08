Taccone sobre el Minella: "Queremos ver el proyecto y aportar nuestro punto de vista"

El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) sobre uno de los debates candentes que ha generado la foto del intendente Montenegro junto con el titular de la AFA, para anunciar una renovación total del Minella.

"Queremos hablar sobre cosas concretas y no tenemos nada. Queremos ver el proyecto y aportar nuestro punto de vista. No nos vamos a oponer a nada que no sea beneficioso para los marplatense, eso nos guía", comenzó diciendo el edil de AM.

"Que el EMDER, AFA o ambas se asocien a una empresa privada puede ser una salida si favorece a los intereses de la ciudad. No hay ningún estadio en el país que sea municipal y menos de la envergadura de un estadio así", agregó.

"Hay que dejar las chicanas de un lado y otro porque es fulbito para la tribuna. Estamos hace un año con este tema", dijo.

"Estamos convencidos de que la competencias deportivas, las de primer nivel, juveniles o amateurs en todas las disciplinas movilizan turismo, generan trabajo. Tenemos que dejar de pelearnos para poner a la ciudad donde se merece", concluyó.

