Fernando Telpuk: "Me cuesta mucho creer que el escenario fue armado"

A raíz del atentado a la Vicepresidenta ayer por la noche, Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) charló con el ex secretario de seguridad del municipio y ex Auditor Internacional de Seguridad en Aviación, Fernando Telpuk para analizar la forma en que actuó la custodia de Cristina Kirchner.

"Evidentemente los discursos de odio tienen estas repercusiones, entonces me parece que lo primero seria un llamado a la reflexión, a aquellos dirigentes que tienen responsabilidades y que insisten en discursos de odio que dividen a la sociedad y que alientan a la violencia. Hay que encontrar otra forma de presentar las ideas que tengan que ver con la cordura o la paz social. No demonizar al adversario político porque sino entramos en un escenario bastante crítico", sostuvo Telpuk, haciendo referencia a sectores opositores.

También, comentó: "Desde mi experiencia local, un poco he analizado con lo estudiado y trabajado en el tema, acá falló todo. Primero hay que entender que los libertarios, por los menos los latinos siempre tienden a tomar contacto con las multitudes y es un error creer que todas las multitudes son amigables. Eso no lo puede estar analizando el mandatario. Para eso debería haber equipo de seguridad, para eso hay una agencia de inteligencia que debe tomar cartas en el asunto e investigar"

"La vicepresidenta en su carácter de ex presidenta, tiene una custodia de al menos cinco personas, permanente y en todo lugar de la Policía Federal Argentina. Lo que es sector militar, tiene jurisdicción sobre el presidente de la nación y hace los arreglos de seguridad del presidente, no de los ex presidentes", explicó.

"Lo que debió haber pasado anoche, es que el custodio más cercano al agresor, debió haber tomado el arma del atacante, derribarlo y contenerlo ahí. Si es necesario, el custodio tiene que tirarse encima del agresor", dijo.

"Mientras ese custodio tomaba el arma, el jefe del custodio, tuvo que haberla evacuado en la dirección opuesta a la dirección del ataque y llevarla a un lugar seguro. Tenían el auto de acero blindado, con lo cual era un lugar seguro y si no podían llevarla al auto, tenían el domicilio cerca. Si o si salir del lugar de la escena porque un atacante puede accionar solo pero hay veces que no es así . Es inaceptable que la vicepresidenta haya permanecido en el lugar del ataque, durante más de 45 segundos", enfatizó Telpuk.

"Hay dos clases de multitudes en general, hostiles que vos sabes que va a venir una agresión y amigables donde uno por lo general recibe aplausos, la foto, el pedido de aplausos y ese tipo de cosas. Un atacante normalmente se va a mezclar en una multitud amigable, que quizás es más fácil. A veces, esas mismas te causan mas daño que una hostil, porque quieren tocar y terminan lastimando o haciendo quedar en ridículo a muchos mandatarios que se han caído al piso, y eso también es responsabilidad de la custodia", expresó.

"Me cuesta mucho creer el escenario de que todo fue armado. Es extraño que éste individuo si preparó un ataque, haya ido con un arma que no sabía siquiera si estaba apta para el disparo. Eso le baja un poco la calidad al precio del ataque sin decir que es una cosa absolutamente grave. Porque tuvo la posibilidad de agredir, eligió una pistola pero si hubiera elegido un cuchillo, probablemente era un ataque letal. Yo no creo que haya una cosa conspirativa. Nadie se va a arriesgar por una idea partidaria a comerse diez años de cárcel. Sí, había una garantía que tenía el tipo que fue a atacar, era que iba a terminar en el mejor de los casos preso o con una custodia de otro calibre muerto", enfatizó.

"La pistola tenía cinco balas en el cargador. Para que pueda disparar, tiene que haber una bala en la recámara, que es el lugar donde se efectúa el disparo. Como no hay acción de la corredera y las balas están en el cargador, nunca van a incorporarse a la recámara como para poder disparar. No había chances de que salga la segunda bala", concluyó.