Obeid, tras el atentado a la Vicepresidenta: "Este ataque marca un antes y un después"

El senador provincial Pablo Obeid aseguró que el ataque a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández marca "claramente hay un antes y un después", al participar del acto desarrollado en el HCD donde concejales de General Pueyrredon dieron a conocer un comunicado de repudio con la llamativa ausencia del bloque oficialista.

"Esta jornada de reflexión no puede ser un día más para la historia de la democracia de los últimos 40 años", reflexionó. "Me parece que desde las distintas fuerzas políticas tenemos que mandar un claro mensaje de desactivar estos discursos del odio que se vienen construyendo hace varios años y se fue naturalizando que en distintas marchas pudieran aparecer expresiones con horcas, bolsas mortuorias, guillotina y escraches", señaló luego.

"Cuando no se condenan fuertemente, se van legitimando y eso va creciendo hasta llegar a episodios como el que vimos ayer", expresó luego el senador provincial.

Lo que pasó es DEMENCIAL, y es el resultado de los discursos del odio sembrados todos los días todo el tiempo. Hay que parar esta locura YA.

Fuerza @CFKArgentina pic.twitter.com/hv87ZobUdo — Pablo Obeid (@PabloObeid) September 2, 2022

"Esto es gravísimo, además que para el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es gravísimo para la democracia argentina, para el presente y sobre todo para el futuro de nuestro país", sostuvo el legislador y uno de los referentes del FdT en la 5ta sección electoral.

"Me parece -continuó en diálogo con El Marplatense- que ha sido la respuesta correcta en general, no solo del ejecutivo local, también de la mayoría de los dirigente opositores nacionales, con alguna excepción que es eso lo que precisamente lo que tenemos que desalentar, en este caso me refiero a la presidenta del Pro, pero me parece que tenemos que generar los consensos sin matices, sin peros", sobre Patricia Bullrich.

Sobre el ataque puntualmente sostuvo que "no hay ninguna forma de justificar que esto es un hecho aislado de una persona desequilibrada, eso se está investigando y se va ver, pero esa arma estaba cargada, esa persona tenía claramente una intención de matar, eso no salió por una cuestión fortuita y me parece que tenemos todos, y el grueso de la oposición nacional y el ejecutivo local, está en esa sintonía".