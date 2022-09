Padres Organizados de Mar del Plata repudiaron el feriado nacional

Tras el atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante cadena nacional, el Presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional para que "en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

Sin embargo, esta decisión fue repudiada por diversos sectores de la población. "estamos también asombrados, conmocionados con toda esta situación que ha sucedido, rechazamos como ya publicamos en las redes enérgicamente toda forma de violencia, creemos que se debe llamar a la reflexión, debemos participar en un consenso de paz y no entendemos realmente por qué este feriado, a las 12 de la noche, alterando a las familias", manifestó Érica Mercado, referente de Padre Organizados.

"No sabía nada realmente, me levanté para preparar a mi hijo y llevarlo al colegio y me alerta mi marido. Realmente un caos que me parece innecesario, que por otro lado, sostenemos que la educación es la herramienta para ir principalmente contra la violencia", continuó.

En esta línea, aseguró que "hay situaciones que deben ser analizadas, que la justicia debe investigar, no es un hecho menor, pero la verdad es que estamos ante situaciones extremas todo el tiempo en este país y creemos que tenemos que contribuir a que haya tranquilidad".

Por ello consideró que el feriado nacional se utiliza para "movilizar a gente, marchar, cosas que realmente incitan más a un acto de violencia que otra cosa. Lo correcto es todos poder reflexionar, seguir con nuestros trabajos, seguir tratando de ser un país normal".