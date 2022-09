Julio Bárbaro, dirigente peronista, habló con CNN Radio tras el ataque a la vicepresidenta, Cristina Kirchner y dijo que “lo de ayer podría haber servido para juntar a la oposición y al Gobierno”.

“La foto del Senado de la unidad sirvió poquito porque después salieron todos a explicar su punto de vista, volvimos al juego infantil de que la culpa la tuvo el otro y no hacernos cargo de lo que nos pasa”, expresó en contacto con Regreso CNN.

¿Estamos en un tiempo de violencia política? “No, estamos en un tiempo de violencia verbal, este es un hecho aislado, un acto de vehemencia. El discurso del odio está de los dos lados, es una danza que se baila de a dos, el Gobierno odia y la oposición también”, respondió el dirigente peronista.

“Hay dos grupos que piensan que en la guerra ganan ellos y en la guerra perdemos todos”, remarcó.

Julio Bárbaro, sostuvo que “hace 46 años que crece la pobreza y el endeudamiento porque no detenemos la máquina. Teníamos un país industrial y alguien decidió que teníamos que hacerlo bancario, eso fue la destrucción real. No damos trabajo y liberamos miseria”.

También, señaló que no tenemos dirigentes que piensen en la Nación: “La versión del kirchnerismo no es patriótica, en Brasil hay una idea de Nación, los Kirchner no lo tuvieron. No tenemos ningún político con pasión, tenemos empleados. En argentina la viveza expulsó al talento”.