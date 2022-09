Marcelo Laise y una historia de "alto vuelo"

Fanático de los autos y la velocidad, Marcelo Laise dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) sobre su pasión por la altura y la mecánica.

"Toda esta pasión me llevó a fabricar un helicóptero en mi casa en El Alfar, lo llamé proyecto Fénix, siempre tuve ganas de hacerlo y lo hice. Me llevó mi tiempo", comenzó diciendo.

"Siempre me costaba tuvimos desbalance y me daba miedo, arranqué y no sabes cuándo terminaba, pero lo logré", sostuvo.

Foto Archivo Infobae

“Este helicóptero está basado en ‘El mosquito’, que es canadiense y se fabrica en Calgary. Yo estuve interesado en traerme un helicóptero de allá, pero comprarlo me salía 60 mil dólares, más el 25% de la entrada al país, era un montón de plata. Entonces traté de comunicarme a ver si me podían vender un plano y me dijeron que no, que era muy riesgoso para ellos porque yo me podía matar", compartió.

"Así que me metí en Internet y lo que hacía era ver videos en You Tube. Los miraba, ponía pausa, hacía una captura de pantalla, y analizaba en esas imágenes cómo era el diseño”, describió.

