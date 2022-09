"No teníamos ninguna alerta sobre esta persona"

Agustín Rossi, Titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), habló con CNN Radio sobre el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Es un hecho político conmocionante en la vida del país. No recoge antecedentes, solamente es comparable con aquel intento de asesinato a Lisandro De La Torre, que inspiró una película, cuando lo intentaron asesinar y se interpuso el senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, que termina falleciendo", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Me parece que recién vamos a tomar verdadera dimensión de lo que sucedió en la medida que empecemos a lograr tomar cierta distancia del hecho, porque es gravísimo. La política argentina debe sentir el impacto y plantearse un antes y un después de lo que sucedió", agregó.

"Este hecho marcará la vida política en los próximos años, es gravísimo desde todo punto de vista", añadió.

Según el titular de la AFI, se encuentran expuestos a esta posibilidad ya que "esto que hace Cristina de acercamiento con la gente lo hacen muchos dirigentes: vamos a tener que reflexionar sobre cómo es el acercamiento de los dirigentes con la gente".

"Si alguien me pregunta que me parece, diría que todos tienen que estar un poco más atentos con las cuestiones de seguridad. Anoche tuve la oportunidad de cruzarme con un eurodiputado y me decía que en España, con el tema de ETA, todos los espacios políticos tienen normas de seguridad. Nosotros no pasamos un hecho de esas características", sumó.

Por su parte, indicó que "se veía que ya había habido un episodio de tensión con todo lo ocurrido con la Policía. El custodio estaba atento, se había aumentado la custodia de la vicepresidenta".

"Es muy difícil evaluar un operativo de seguridad sin saber cómo fue diseñado y planificado", remarcó.

"Lo digo por mí: uno mismo repliega a la custodia. Porque la custodia trata de que uno no tenga contacto ni se someta a situaciones hipotéticas de riesgo. Hay que ver bien cómo fue planificado el operativo. Si yo le digo a mi custodio 'usted se queda acá', te van a decir 'bueno, me quedo acá'. Esto es así en cualquier lugar del mundo", explicó Rossi.

Sobre el atacante, y ante la consulta de si no se podía prever el episodio, señaló que "por la información que tengo y lo que se pudo rastrear de las redes, el atacante aparece con una carga simbólica neonazi, pero no aparece algo que pueda inferir que estaba predispuesto a hacer un ataque a nadie, y menos aún a la vicepresidenta".

"Hasta acá hablamos de un lobo solitario, alguien que por sí mismo armó todo sin demasiada logística. Esos son los casos más difíciles", argumentó.

Respecto a la salida de Cristina en las últimas horas, tras el episodio, explicó que "se diseña un operativo y en el marco de ese operativo, el objetivo a custodiar tiene un margen de decisión también. Eso se habrá evaluado, quizás también hubo un informe previo de las personas que estaban allí... No se puede evaluar desde mi lugar sin tener prudencia".

"Siempre es momento de convocar a un acuerdo político. Quizás ahora haya un hecho que nos movilice a todos, pero siempre hay que darle espacio a esa posibilidad. Hoy hay una ventana de oportunidad, espero que se pueda lograr. Sí creo que hay que bajar uno o dos cambios la intensidad de los discursos", cerró.