Valdés: "Lamento que a la Plaza no haya venido ningún dirigente opositor"

Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, habló con CNN Radio sobre el ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Todavía no salgo de mi asombro. Habíamos estado horas antes en ese lugar, el espíritu de las personas que estaban allí está lejos de la agresión... Anoche veía un programa que tiene más segmentado cómo irrumpe la persona que tira, pero quisiera ver la conformación de su personalidad, por qué lo hizo", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Hemos ido demonizando a Cristina: tiene 534 causas, no hay persona en el mundo que tenga tantas denuncias. Hay gente que está convencida de que Cristina es un demonio", agregó.

"La constante demonización de Cristina tiene argumentos: no hay un solo argentino que haya sido citado a dos indagatorias el mismo día", dijo.

Según Valdés, "ella va tomando consciencia del ataque a medida que pasa el tiempo; recién se da cuenta cuando sube a su departamento y empieza a ver la televisión".

Además, afirmó que "estas demonizaciones repercuten en todo: tus hijos, tu madre, tu padre, la familia, el círculo de amigos... Frente a eso, lo más fuerte que le ha pasado también es ver la gente que quiere, cómo demuestran el afecto hacia tu persona. No hubo actos violentos de quienes la quieren en estas horas".

"Me pareció una sabia decisión que hubiera un feriado y que la gente marchara a Plaza de Mayo. Cuando a Alfonsín le peligraba la democracia, también fue feriado", recordó.

"Lamento que a la Plaza no haya venido ningún dirigente opositor", subrayó.

Tras la consulta de si podían ir sin problemas Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta a la Plaza, contestó que "no hay ninguna duda. Todos los dirigentes sociales, empresarios, que estuvieron en Casa Rosada y firmaron un documento sobre el odio... ¿Quién los agredió? ¿O vos crees que Funes de Rioja, que estaba ahí, es amado por la gente de la Plaza? Nadie los agredió".

"No hay acuerdo todavía para que vayan todos los bloques a la sesión especial en el Congreso. Para el acuerdo quieren limitar los oradores que puedan exponer hoy: que del oficialismo puedan hablar tres personas, y me parece que no es justo, deberíamos hablar los que quieran, es una jornada de reflexión", marcó.

Para el cierre, señaló que "me encantaría que todo lo que estamos hablando hoy, mañana digamos 'chicos, hemos avanzado y hemos hecho lo que correspondía hacer'".