Antares: los pioneros de la cerveza artesanal

Por Marina Guzmán

En los últimos años, la cerveza artesanal de la ciudad se ha consolidado como una industria en expansión, junto con la creación de una cultura a su alrededor, sinónimo de camaradería, unión y amistad.

Con diferentes marcas, sabores innovadores, locales y fábricas en distintos lugares de Mar del Plata, la historia comenzó en el quincho de Leo Ferrari y Mariana Rodríguez, junto con Pablo Rodríguez. Aquello que empezó como un hobby, hoy es una reconocida marca de cerveza artesanal y pionera en el mercado: Antares.

“Nos tocó la difícil tarea de enseñarle a una ciudad y eventualmente a casi un país a tomar cerveza artesanal, lo cual fue un desafío, pero también una oportunidad de transformarnos en los pioneros y un poco en dictar las leyes de la categoría”, recordó Leo Ferrari sobre los inicios de Antares en diálogo con Ariel Torres en el programa Acceso Directo (CNN Rado Mar del Plata) y detalló que para alcanzar su presente debieron atravesar muchas etapas con errores y aprendizajes.

“La génesis de Antares empezó en un garaje por qué Mariana - mi ex esposa - y yo empezamos a hacer cerveza como hobbistas para nosotros y para nuestros amigos. Sin pensar que alguna vez íbamos a transformarlo en un medio de vida. De hecho, mientras la hacíamos se nos cuestionaba por qué no nos poníamos una cervecería artesanal y nos parecía que no podías ser un buen cervecero artesanal y vivir de eso”, continúo Ferrari.

Sin embargo, la idea comenzó a crecer: “En algún momento de esos en los cuales nos quemábamos los antebrazos en el quincho de casa nos reencontramos con Pablo Rodríguez, habíamos ido juntos a la facultad, somos Ingenieros Químicos. Decidimos juntar las voluntades y los talentos que teníamos y ahí en ese quincho nació Antares”. Era el año 1998, y los tres mantenían sus trabajos hasta que en 2005 la dedicación a la cervecería comenzó a ser exclusiva.

“Nuestro sueño en aquel momento era poder tener un negocio sustentable que perdurarse en el tiempo, que fuese divertido de hacer para nosotros, que pudiéramos disfrutar mucho de lo que hacíamos y sobre todo que a la gente le gustase nuestra cerveza”, afirmó Ferrari.

El crecer y convertirse en empresarios no fue fácil, pero sí alcanzó el éxito ya que hoy la marca Antares cuenta con 60 franquicias en diferentes ciudades del país y dos fábricas dedicadas a distintos tipos de producción, estando una de ellas en el Parque Industrial de Mar del Plata. Así, en este camino de expansión y crecimiento los socios evidenciaron que la empresa atravesó diferentes etapas.

“LAS ERAS GEOLÓGICAS”

“Si bien nos formamos académicamente, creo que nos forjó la vida misma el trabajo. Llegó un momento que nos dimos cuenta que estábamos trabajando desorganizados y decimos repartir las responsabilidades acordes al talento e identificamos algunas etapas en la vida de Antares, como si fueran eras geológicas”, describió Ferrari al momento en que advirtieron que ya no se trataba de una fabricación como pasatiempo.

Así la primera instancia se denominó “La Cerveza”: “Lo único que nos importaba era que la cerveza saliera buena. Eso supuso un desafío porque no era lo mismo hacer en el quincho para tus amigos y convidas cuando vos querés, que hacer para miles de clientes, que le tenes que convidar cerveza rica cuando ellos quieren y en cantidades mucho mayores”.

Una vez que la primera etapa estaba resuelta, siguió una nueva instancia de aprendizaje: “El Cadete”. Aquí fue el momento de resolver y hacer todo tipo de tareas más allá de la producción.

“Después nos dimos cuenta que sin importar lo rica que fuera nuestra cerveza, necesitábamos contar el cuento sobre todo cuando salimos de ese primer local y empezamos a comercializar en botellas. Nos dimos cuenta que había que acompañarla de buen marketing”, relató Ferrari. Había llegado la era de “La Marca”.

Transitar esta etapa no fue una tarea simple, ya que según explicó el empresario “fue un duelo para nosotros, porque como cerveceros nos costó aceptar que el producto solo no se podía defender y que teníamos que acompañarlo con algo que transmitiese el espíritu del emprendimiento sin estar nosotros presentes”.

La siguiente etapa de denominó “La Experiencia”. “Nos dimos cuenta que la gente en realidad por más que me decía que iba a nuestros locales a tomar cerveza, en realidad no iba a tomar cervezas, sino que iba a pasarla bien”, continúo Ferrari, dando así origen a la cultura cervecera, al disfrutar estar juntos con una “birra” de por medio.

“La Gestión”, fue la “era” siguiente. Antares comenzó a crecer cada vez y ya no alcanzaba con formar equipos de trabajo, sino que eran necesario “tener procesos y herramientas de trabajo y tecnológicas que hagan que funcione. Es la etapa de profesionalización de la empresa”.

PENSAR EN EL FUTURO: EL LEGADO

En el marco de las diferentes etapas que atraviesa Antares, en contaste crecimiento e innovación, Ferrari consideró que hoy se encuentran trabajando en “El Legado”. “Si bien estamos involucrados muy activamente en Antares seguimos trabajando duro todos los días, y pensando en las cervezas, en la marca, en el equipo y la experiencia, pero ahora le sumamos esa nueva etapa geológica que es el legado”. Este punto, se trata de que “esto que armamos, que nos parece muy lindo, trascienda los fundadores cuando nos volvamos obsoletos o no queremos trabajar más”.

“Nosotros le prestamos especial atención a no dejar de ser quien somos nunca. Creo que por eso es que seguimos siendo una empresa independiente, por eso nunca incorporamos socios, ni vendimos ninguna de las acciones que tenemos desde el primer día, porque hay cosas que son innegociables que no tienen nada que ver con el negocio que son parte de lo que somos”, aseguró Ferrari sobre la identidad de Antares.

BUSCAR NUEVOS MERCADOS PARA LA CERVEZA ARTESANAL

Desde sus inicios como productores de cerveza artesanal, los creadores de Antares contribuyeron al desarrollo del sector. “En nuestro proyecto si bien desde lo técnico nos hicimos un poco solos, nos ayudó todo el mundo. Todo nuestro círculo de influencias se alineó atrás de nuestro sueño y creo que eso hizo que naturalmente nos saliera compartir”, mencionó Ferrari y añadió que otra de las tares fue “que la sociedad se acostumbrase a tomar cerveza artesanal. Desde el principio dábamos cursos y mostrábamos la fábrica y enseñamos sobre las técnicas y los materiales”. “Nosotros no inventamos la cerveza, nadie la inventó. el ser humano la descubrió”, añadió.

En relación al sector cervecero, Ferrari explicó que “en Argentina de las casi mil cervecerías artesanales que existimos tenemos cerca del 3 % del mercado total de cerveza. Cuánto potencial de crecimiento hay, no lo sabemos, pero vemos el potencial porque por ejemplo en Estados Unidos es el 20 %”.

Si bien es un producto que está instalado en la sociedad, el empresario consideró que “todavía en la heladera de nuestras casas, que es donde se toma cerca del 90% de la cerveza del país, no está la cerveza artesanal y creo que ahí está la mayor oportunidad”.

En este punto, señaló que si bien observan que hay un proceso de “artesanalización de las cervezas industriales” y las grandes empresas consideraban que la cerveza artesanal sería “una moda que iba a pasar”, “la moda no pasó y para cuando reaccionaron ya esos “hippies” eran empresarios grandes e independientes y se perdieron los grandes, una gran oportunidad de negocios”. Sin embargo, “tomaron nota” de esta industria en crecimiento y “hay marcas que parecen artesanales, pero no lo son”. “El 97% del mercado de la cerveza que mencionaba está en manos de dos empresas multinacionales, y todas esas marcas que conocemos son de una o de otra”, indicó Ferrari.

“Es la regla del juego y nosotros no renegamos. Le vemos el lado positivo que es la capacidad que tienen esas grandes empresas de subir gente al tren de la cerveza artesanal. Creemos que en el viaje en ese tren te podes cambiar de vagón. Nosotros no apuntamos a que a nuestros clientes tomen todos los días solamente nuestra marca como por ahí si se da en la cerveza industrial. Mientras haya gente en el tren de la cerveza artesanal para nosotros está bien”, concluyó.

