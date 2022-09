Con un clima tenso, Alvarado empató con Chicago y no puede salir del fondo de la tabla

Alvarado igualó 0 a 0 con Nueva Chicago por la fecha 32 de la Primera Nacional y de esta forma no puede despegarse del fondo de la tabla de posiciones. Con el empate quedó a tres puntos de la zona del descenso.

Alvarado tuvo las situaciones más claras pero no pudo concretar y terminó sufriendo por algunos desajustes defensivos.

La visita pudo haber dado la sorpresa pero careció de profundidad y las pocas que tuvo, no logró cristalizarlas en la red.

El "Torito" se fue quedando en el segundo tiempo y la gente comenzó a jugar su partido pero no para alentar, sino para recordarles que la situación deportiva no es la mejor.

Así se fue otro partido en el que Alvarado no puede sumar de a 3 y estira su sequía de triunfos. El equipo de Forestello no ha encontrado el rumbo, a pesar de los cambios que introdujo el "Yagui" y no gana desde el 12 de junio cuando se impuso de local ante Güemes de Santiago del Estero por 2 a 1.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Mattia, Alan Robledo e Ihitz; Malagueño, Ariel Chaves y Nazareno Solís ; Matías Rodríguez; Jorge Luis Ramos y Victorio Ramis. DT: Rubén Forestello.

Nueva Chicago (0): César Taborda; Lucas López, Lettieri, David Achucarro y )Rodrigo Ayala; Leonel Álvarez, Leonardo López y José Luis Fernández; Franco Bustamante y Brian Guerra; Charpentier. DT: Fernando Ruiz.

Cambios: en el segundo tiempo, 5’ Lamardo (5) por Malagueño, 17’ Aguirre por Guerra, 21’ Valiente por Ramis e Irazoque por Ihitz, 24’ Sosa por López y Ortega por Bustamante, 31’ Araujo por Cháves y Astina por Solís y 39’ Espósito por Fernández.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Luis Lobo Medina.