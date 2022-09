Florencia Borelli: "Amo mi ciudad y estoy feliz de haber traído el triunfo"

La marplatense Florencia Borelli, campeona argentina y sudamericana en media y larga distancia, en la edición 2022 de los 21 kilómetros de Buenos Aires logró el récord nacional y continental, por lo que expresó la felicidad de haber traído el gran logro a la ciudad, algo que “buscaba hace mucho tiempo” y aseguró que “la disciplina es el pilar más importante”.

“He tenido la suerte de ganar varias veces el maratón de Buenos Aires, el año pasado logré el mismo objetivo, y el cariño de la gente se siente cada vez más”, dijo Borelli en el programa “Es Un Día Cualquiera”, que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

A su vez, también se refirió a sus raíces, Mar del Plata, y señaló: “Somos una ciudad muy deportiva, los marplatenses hacen mucho deporte y de forma constante me llegan mensajes de personas que me cuentan que comenzaron a correr por mí, lo que me enorgullece”.

En cuanto al sacrificio que conlleva ser deportista profesional, la ganadora de los 21K porteños en 2016 y 2017, comentó que a pesar de ser su trabajo, lo hace porque le gusta, aunque “en Mar del Plata el clima es duro para entrenar al aire libre” y si bien no siempre quiere entrenar, “la disciplina es el pilar más importante”.

“Hace muchos años buscaba romper el récord, y había estado cerca en el Mundial de Polonia 2020, que fue difícil debido a la pandemia, pero por suerte logré conseguirlo”, expresó Borelli.

Sobre sus inicios en el atletismo, detalló que comenzó a correr a los nueve años, pero "era un juego". Luego, en el EMDER, empezó a entrenar con Leo Malgor y ya a sus quince años clasificó a su primer mundial de menores, Italia 2008, donde "se volvió más serio".

Además, la marplatense es madre de Milo, de siete años, por lo que expresó: “Es bastante desgastante trabajar y cumplir este rol, pero es una mezcla de actitud y disciplina”.

Por otra parte, también detalló cómo es su entrenamiento, que es más natural, trata de resistencia y cambio de ritmos, entrena en lomas, en la pista e intenta evitar el gimnasio, pero lo hace de lunes a viernes con doble turno, y una vez al día sábado y domingo.

Su alimentación la define como lo “más importante”, es vegetariana, entonces se realiza estudios con frecuencia, y trata de ser prolija con la dieta porque es su “combustible”. “Ya son muchos años, y mi fuerte es la cabeza, voy decidida a correr”, sentenció la corredora de media y larga distancia.

"La competencia y correr es un proceso largo. Ya llevo muchos años, y siempre se aprende algo nuevo, se vuelve más profesional, y lo que recomiendo a aquellos que se inician es que recurran a un nutricionista y a un entrenador, porque ellos son los que saben", afirmó.

En referencia a su agenda para lo que resta del año, comentó: “Es un año largo, el 18 de septiembre voy a correr en la Maratón de Buenos Aires, y luego no tengo nada pactado porque es un año muy intenso, sin embargo no descarto participar en otra carrera“.

“Me siento 100% marplatense, amo mi ciudad y estoy feliz de haber traído el triunfo para acá”, concluyó.