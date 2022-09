Movilización en contra del extractivismo en el mar

En el marco del reclamo contra la exploración petrolera en las costas bonaerenses, este domingo, se movilizaron asambleas vecinales, ambientalistas e integrantes de diversas organizaciones para decirle "no a la exploración offshore" y pedir por un "mar libre de petroleras".

Se concentraron en el centro y avanzaron hacia avenida Independencia y Luro, para culminar en las puertas del municipio. Después de allí se dirigieron a la Rambla para las performances artísticas para visibilizar la problemática.

"El extractivismo petrolero no tiene lugar en nuestro territorio, y que no estamos dispuestos a entregar los bienes comunes al servicio de las corporaciones. Por eso, exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y a todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales que anulen las adjudicaciones de áreas marítimas y los permisos otorgados a las empresas petroleras para hacer exploración

sísmica y explotación de hidrocarburos en el mar", expresaron en un comunicado.

Y remarcaron mediante el mismo: "Basta de financiar al extractivismo petrolero. Las petroleras en el mar no pasaran. No es no".