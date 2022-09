Desplazaron a Marcelo Guzmán del Poder Judicial por violencia de género

El relator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego Marcelo Guzmán fue procesado hoy por la justicia ordinaria de la ciudad de Ushuaia, que lo consideró “prima facie” responsable de una brutal agresión perpetuada contra su esposa, Carla Kirstein, quien semanas atrás hizo público el caso al grabar un video con su cuerpo y su rostro desfigurados por golpes.

El juez de instrucción 1 de la capital fueguina, Javier De Gamas Soler, dictó esta tarde el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género" y “lesiones leves” (en otros dos) ambos en “concurso real”, sostiene el fallo al que accedió Télam.

Además, el juez mandó a trabar un embargo contra el alto funcionario judicial hasta cubrir la suma de “un millón de pesos”.

Si bien el magistrado no ordenó la detención del acusado, le mantuvo varias reglas de conducta, como “fijar domicilio” y “comunicar cualquier cambio a las autoridades”, “comparecer a todas las citaciones”, no acercarse a una distancia menor de 100 metros de la víctima y no mantener con ella ninguna comunicación”.

También le mandó “presentarse diariamente en la sede de la Comisaría de Género y Familia” y no deambular fuera de su domicilio entre la medianoche y las siete de la mañana.

Por otra parte, Guzmán no podrá salir de la provincia sin autorización, bajo apercibimiento de “ordenar su inmediata detención”.

El juez De Gamas Soler remitió una copia de la resolución al Juzgado de Familia y Minoridad 2, donde tramita otro expediente paralelo, y al Superior Tribunal de Justicia “para su conocimiento y a los fines administrativos pertinentes”, teniendo en cuenta que ese organismo ya separó del cargo al funcionario y tramita un sumario administrativo.

En tanto, la Justicia penal notificó del procesamiento a la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia para que continúen las tareas de acompañamiento a la víctima, quien fue autorizada hace pocas horas a regresar a Chaco, su provincia natal, en compañía de sus dos hijas.

Fuente: Télam.