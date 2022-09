Ana Laura Vulcano: "Este playón social que tenemos es el peor escenario de los últimos años"

Tras la visita de concejales al basural, Mitre Mar del Plata (FM 103.7) dialogó con Ana Laura Vulcano, referente de la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias.

"Me he enterado por los medios lo de la visita al playón. Todavía no hemos hablado con ninguno de los concejales. Hoy, la mesa de diálogo se reunió para seguir tratando ese tema, entre otros", comenzó diciendo.

"Creemos que esto es una oportunidad para tener otra mirada del predio y que estamos en una mejor instancia que cuando paso por medioambiente, que se aprobó y no se tomó en cuenta el tema social", recordó.

"Estoy segura que después de la visita nuevamente al predio, con más datos quizás, puede haber alguna modificación y alguna inclusión en el pliego del aspecto social, que no se puede eludir", sostuvo.

"Nosotros no necesitamos estar en ésta visita para saber de la situación. Por supuesto que estamos dispuestos a diálogo siempre. Seguramente en algún momento hablaremos con los concejales, porque nos parece que es prioritario tener en cuenta a los trabajadores que están en ésta situación" comentó.

"Decían que trabajan 100 personas, pero nosotros sabemos que son muchísimas más y si nos ponemos a discutir el número, no discutimos el fondo. Para nosotros hay entre 700 y 1.000 personas que están en contacto con el tema de la basura. Hay gente todo el tiempo trabajando en esas condiciones" detalló.

"Hemos avanzado muchísimo a cómo empezamos, en el sentido de la mirada del concejo deliberante, del municipio al basural. Cuando paso la instancia de la comision del medioambiente, nosotros pedimos que miraran el sector social y si lo han hecho. Eso me parece un avance", explicó.

"Yo les puedo asegurar que la periferia en Mar del Plata duele. Pero el basural es la punta de un iceberg, acá no se termina el problema de la pobreza", dijo.

"Hoy en la mesa de diálogo, tuvimos un momento en el que por supuesto hablamos del basural, pero también en la periferia, los más pobres se están alimentando con carbohidratos solamente; fideos y arroz. Estamos en el camino para que la dieta de los niños pueda ser equilibrada", manifestó.

"Hubo un avance cuando se hizo un lugar de usos múltiples, los baños estaban en condiciones, pero ahora eso está totalmente destruido porque se usa para otros fines. La situación es muy compleja y todo retroceso es peor. Este es el peor playón de los últimos años", agregó Vulcano.

"Lo que hay en el basural es lo que no nos interesa, lo que queremos descartar, y ellos lo toman como lo que hay para sobrevivir. Por ahí, lo que estoy diciendo es muy obvio pero ojalá podamos seguir avanzando", concluyó.

