Tips para evitar el picoteo

La licenciada en Nutrición Estefanía Beltrami, autora del libro “Basta de Dietas” explica que “el picoteo es algo muy frecuente y sobretodo suele ser inconsciente”.

“Por un lado, lo que consumimos al picotear son cosas chiquitas que no forman parte de nuestras comidas principales, por lo que no les damos trascendencia” agrega.

“Por otro lado, las consumimos de forma compulsiva y sin prestar atención ya que generalmente estamos concentrados en alguna otra actividad. Por eso, terminamos comiendo un montón y no nos damos cuenta”.

“Y la realidad es que el hecho de que picoteemos alimentos saludables o no, no cambia mucho, porque a fin de cuentas estamos incorporando energía y nutrientes que no necesitamos y todo eso suma”.

Ejemplos

2 galletitas dulces: 100 calorías.

1 pedacito de queso : 100 calorías.

1 barrita de chocolate: 100 calorías.

1 puñadito de frutos secos: 100 calorías.

1 puñadito de gomitas: 100 calorías.

El abuso de alimentos bajos en calorías

“Pensemos que el estómago es un músculo que tiene la capacidad de adaptar su tamaño según el volumen de alimentos que consumamos. Es decir, si comemos mucho se estira y si comemos poco se contrae” agrega.

“Por ende, si lo acostumbramos a procesar grandes volúmenes de alimentos, el mismo se va a estirar y vamos a tener que mantener ese volumen de ingesta para mantener ese nivel de saciedad”.

La clave está en moderar las porciones y elegir opciones que aporten mayor saciedad.

Por ejemplo, en desayuno o en merienda si agregamos proteínas evitaremos el picoteo a lo largo del día.

Tostadas saciantes