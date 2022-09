Por las quejas de pasajeros, comenzó hoy la venta de boletos de trenes

Largas filas se formaron en la boletería de la Estación de tren de Mar del Plata para conseguir los pasajes correspondientes a octubre, un mes que tendrá un fin de semana XL, acompañado por el lanzamiento del PreViaje vigente para la fecha.

Sin embargo, hasta el momento los pasajes no se encontraban a la venta y los vecinos de Mar del Plata no conseguían respuestas: "Como estoy cerca vengo dos o tres veces al día. A veces te contestan con descortesía como diciendo no vengas a molestar", comentó María Elena, una de las afectadas.

Por otro lado, manifestó que también hay conflictos con otros medios de transporte: "Se corren rumores que de la parte de los micros, las empresas, retienen pasajes, ya que la gente no viaja mucho porque los costos son altísimo".

Ante esta situación de incertidumbre constaste que se repite cada mes, afirmó que "nos perjudicamos nosotros los jubilados que por lo menos tenemos la posibilidad de viajar porque el boleto es muy económico, está a nuestro alcance, pero uno ahora se siente privado de hasta del privilegio de ir a ver a la familia".

Los múltiples reclamos de los afectados dieron como consecuencia una reactivación de las ventas de pasajes en ventanilla y en la web.

"Antes vos venías, sacabas un pasaje y viajabas en el día o hacías una reserva. Ahora está todo inhabilitado, yo creo que es una trampa, no me parece que sea correcto", argumentó María Elena.

"Yo lo veo como que nos están tomando el pelo, es una falta de respeto y de consideración a las personas que hemos trabajado toda la vida y queremos pasear, ver a la familia o simplemente queremos ir al centro de buenos aires a hacer una compra, volver. No te dejan, es como que uno se siente vigilado y controlado todo el tiempo", concluyó.