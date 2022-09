Jorge Lanata le puso fecha de vencimiento a su programa

Lanata habló de su futuro en la televisión y mientras prepara un nuevo ciclo para adaptarse a una plataforma de streaming, aseguró que el año que viene sería el último de Periodismo Para Todos (PPT). Además, contó que avanza el proyecto para realizar una miniserie de su vida.

Al consultarle sobre la continuidad del programa, dijo: “El año que viene seguro (sigo) por las elecciones, pero después quiero levantar PPT porque ya son 12 años”.

En la edición del último domingo de su clásico PPT, Lanata que analizó el atentado a Cristina Fernández, le ganó por una décima en el rating a La Voz. Por lo general, los programas de entretenimientos llevan la delantera

“Estoy laburando en un ciclo de documentales que se llama Hache, lo que no se pronuncia y estamos grabando la segunda temporada y metiéndome en un ciclo nuevo”, agregó.

“La manera de laburar es muy distinta. Con Hache, hago ocho capítulos de cuarenta minutos cada uno, es un tipo de laburo, de ritmo y de existencia distinta porque no existe el número, o existe pero no importa, perdés esa presión del número que igual la tenés y no puedo ignorarlo... si me pongo contento cuando medimos bien, me tengo que bancar cuando perdés”, mencionó haciendo referencia al nuevo programa.