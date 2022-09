La Oficina de Empleo lanzó un curso de inserción laboral para jóvenes

La Directora General de Empleo, Selena Marinelli, contó de qué manera se lleva a cabo el programa para que jóvenes que aún no terminaron el secundario sepan cómo buscar un trabajo, y las opciones que da el Municipio, tanto con su web como con las capacitaciones.

"Recorremos las escuelas de General Pueyrredon, quinto y sexto año, para contarle a los jóvenes cómo se hace un currículum, de qué manera deben comportarse en una entrevista laboral, las ofertas de empleo disponibles, la forma de buscar un trabajo cuando finalicen el secundario y las capacitaciones que ofrece el municipio", expresó la Directora General de Empleo en comunicación con El Marplatense.

El curso de inserción laboral para jóvenes es una charla para comentarles que, además de las universidades y las escuelas terciarias, existen capacitaciones, y hacerles saber qué es lo que busca el sector productivo, que es "muy importante", y cómo buscar trabajo, porque "buscar trabajo es un trabajo".

En comparación a la forma en la que se buscaba trabajo en el pasado, la Directora señaló: "Además de la oficina de empleo municipal, donde pueden cargar sus currículums, también lo pueden hacer en nuestra página. Ya no tienen que caminar por Juan B Justo para dejarlo".

En ese marco, agregó: "Es importante no mentir, y le decimos a los jóvenes que no pongan que tienen experiencia laboral, si realmente no la tienen. Sino que les aconsejamos que armen una buena carta de presentación y se capaciten".

"En el primer mes tuvimos más de 60 mil interacciones, y la web sirve para que quienes buscan trabajo puedan cargar su currículum, ver las ofertas de empleo y capacitaciones disponibles, y además, las empresas se pueden poner en contacto con nosotros para ver cuáles son los programas que buscan jóvenes", se refirió Marinelli acerca del sitio web de la Municipalidad para encontrar trabajo.