"Buscamos algo superador para el tratamiento de la basura en los comercios"

Hernán Skrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEGH), dialogó con Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) sobre los contenedores negros para que el sector gastronómico arroje su basura.

"Es uno de los primeros temas que seguimos cuando aumentaron las tarifas en el Gobierno de Macri y estábamos en un proceso de estanflación. Este fue uno de los primeros temas, las limitaciones las generan los pliegos de licitación en este sentido", explicó.

"El tema de la basura es un problema y no solo en la ciudad. Entendemos que este sistema no es bueno, no es ideal, ese bendito contenedor que tiene ruedas y nadie lo quiere. Ni el gastronómico, porque genera incomodidad y tampoco el vecino de la cuadra o comercio. El tema de la basura se debe abordar desde una forma integral", dijo

"Hay que ordenar y mejorar la convivencia entre los vecinos comerciales. Este sistema en el que estamos no es bueno, no es ideal. Entendemos que en el tema de la basura se tiene que abordar donde entre el servicio domiciliario", agregó.

"Una solución para esto, es aplicar el sistema que tiene CABA que contempla en la separación de residuos. Eso ordenaría. La misma empresa que brinda el servicio a los comercios es la que realiza la recolección a los domiciliarios”, explicó.

"Cuando acá se licitó y se eligió esto los camiones no estaban preparados para trabajarlo así. Tenemos que pensar en algo superador, claramente hay que ir a algo mucho más práctico", concluyó.