"Cristina se acerca a Perón porque necesita votos"

Ramón Puerta, expresidente y exgobernador de Misiones, habló con CNN Radio sobre la misa del oficialismo por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Estuve mirando que hay una concurrencia kirchnerista plena, tanto del kirchnerismo que gobierna como de quien impulsó al kirchnerismo, que es Eduardo Duhalde. Esa expresión casi integral de una visión de Argentina que en materia económica y social atrasa cincuenta años si nos referimos a los Montoneros de los 70', o cuarenta años si nos referimos al Alfonsinismo de los 80'", señaló en diálogo con País Adolescente, de Fernando González.

"Hay una simbiosis. Veo caras como la de Moreau, caras que son representativas de ese espacio político que hoy es mayoritario en Argentina. Que lo estén haciendo en Luján me parece bien en la medida en que esto empalme con un gobierno que gire 180° en la política fracturante que ha llevado adelante el kirchnerismo", añadió.

"El peronismo tiene una historia distinta, de vanguardia. Y la máxima expresión de convivencia se dio en los 90' con Carlos Menem, que consiguió dar vuelta la página", dijo.

Según Puerta, "ese entendimiento que logró Menem ahora tambalea. Si esta misa fortalece la visión de entendimiento entre el capital y el trabajo, Argentina y el mundo, oficialismo y oposición, con vigencia plena de nuestra constitución, bienvenido sea".

En este sentido, indicó que "no hay ningún mensaje de amor que invite a la convivencia. Si hay dos cosas parecidas son la política y el amor. En la medida que una de las dos partes no es respetada por la otra, no se construye una historia de amor. En la política, desde el 2003 en adelante, se vino agigantando la fractura. El gran error del kirchnerismo fue criticar al Fondo Monetario, cuando la mejor acción del gobierno de Macri en lo económico fue tomar ese dinero barato a largo plazo del Fondo, para reemplazar un endeudamiento espantoso en manos de usureros que ideológicamente era la contracara de la democracia".

"Hoy ese Fondo es el que atiende a Sergio Massa y le da recursos. Eso permite a Argentina, en la medida que se fortalezca este giro de 180° que debe dar el gobierno kirchnerista, un camino de entendimiento en el que vamos a salir rápido", agregó.

"Argentina produce alimentos y energía, pero la tenemos en un estado potencial. Modificando la cuestión cambiaria esto arranca", resaltó.

Pueta rememoró que "en los 90' exportábamos petróleo y gas, hoy importamos todo eso. En esa época en 9 meses licitábamos, construíamos e inaugurábamos".

"Vemos dos caras del mismo gobierno. Incluso Sergio (Massa) se debe sentir cómodo, porque él también sabe usar una cara u otra. Te diría que ordenen un poquito el pensamiento y avancen con una cara. La que más me gusta es la de la armonía, la de copiar a los países que les va bien. No sé por qué tenemos que mirar y enarbolar obsesivamente el fracaso. Se puede enarbolar el éxito de muchas políticas internas exitosas", indicó.

Para el cierre, deslizó que "el peronismo no tiene nada que ver con lo que hace el kirchnerismo. Perón no bendeciría nunca este camino que hoy se transita. Hoy el kirchnerismo, desesperado porque las encuestas le dan mal, empiezan a hablar de Perón. Cristina en su momento no permitía que se hable de Perón, era muy dura cuando hablaba de él; y hoy ante la necesidad electoral se acuerda. Alberto sólo menciona a Alfonsín, yo nunca escuché que mencione a Menem, y él fue funcionario de Menem".