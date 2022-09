Jorge Macri: "El diálogo serio debe darse en el Congreso, con el Presupuesto"

Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre la falta de acuerdo para el diálogo entre oficialismo y oposición en CNN Radio.

"La oportunidad, que duró muy pocas horas, fue entre el intento de atentado y el discurso del Presidente. A partir de ahí cualquier chance de llamado a diálogo se complicó mucho, agravado por un llamado a un feriado innecesario que paralizó el país para que algunas personas partidarias del oficialismo se manifiesten a una plaza, donde se volvió a plantear que la culpa la tienen siempre la oposición, la Justicia y el periodismo", expresó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

"Está claro que no hubo voluntad del oficialismo de convocar a un diálogo serio, y me parece que ese ámbito debe darse ahora, a esta altura del año, en el Congreso; donde además debe discutirse el Presupuesto, que es el acuerdo central que debe darse entre oposición y oficialismo", agregó.

"Hay que discutir cosas concretas: cómo se va a bajar la inflación, qué presupuesto se le va a poner a la lucha contra el narcotráfico, etcétera", añadió.

"Una foto no cambia nada, es vender humo. Para sacarnos fotitos y que después se digan o hagan cosas distintas no estamos. Sí creo que hay una oportunidad para acordar algunas cosas profundas y serias en el marco de la discusión del presupuesto. Creo que en estos días le toca ir al Jefe de Gabinete al Congreso, ahí hay una oportunidad de que nos digan dónde quieren ir el año próximo", aseguró Macri.

Además, el dirigente indicó que "el gobierno tiene que hacer gestión, como la hacemos nosotros en la Ciudad. Convivimos con la oposición, se gobierna, se buscan acuerdos, se resuelven cosas... El viernes estábamos con el ministro D'Alessandro clausurando tres búnkers de narcotráficos".

En este sentido, añadió que "si el presupuesto es serio, si apunta a un futuro, si mejora las condiciones de la clase media para que se deje de sufrir la presión entre impuestos e inflación, ahí estaremos dando una mano. Y si no, levantaremos la mano y diremos que no estamos de acuerdo".

"Claramente no hay que naturalizar las amenazas. Creo que todos los que tenemos responsabilidad debemos ayudar a tratar de bajar el tono", dijo.

Para Macri, "una foto, o buscar acuerdos que no existen, no ayudan en ese sentido. El primer malhumor de la sociedad tiene que ver con que vive muy mal, con esta sensación de que hoy se está mal pero mañana podemos estar peor. Esa sensación de que tus seres queridos están pensando en irse".

"En los temas donde tenemos diferencias vamos a ser claros. Educados, pero claros. Firmes, pero educados. No alimentaremos la confrontación innecesaria. No hay que pensar que para evitar la confrontación hay que acordar en cosas que no estamos de acuerdo. Tengo profundos desacuerdos con el kirchnerismo, pero lo digo así, tranquilo y educado", expresó.

"No ha habido llamado formal ni informal al diálogo. En todo caso, si lo hubiera, en lo que coincidimos todos es que debe darse en el lugar natural donde están todas las voces. No somos solamente nosotros y el kirchnerismo: si hay diálogo tiene que estar la izquierda, los libertarios, los gobiernos provinciales...", cerró.