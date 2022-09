“La centralidad en el gobierno hoy la tienen Cristina y Massa”

Sergio Berensztein, analista político, repasó en CNN Radio los temas más relevantes de la agenda política. En este marco, se refirió al triunfo de JxC en Marcos Juárez, Córdoba, y dijo que “tiene una importancia simbólica y también marca los límites en la construcción de alternativas en un contexto de tanta polarización”.

En diálogo con Marcelo Longobardi destacó que “lo importante es que había una especie de desafío para JxC, que llegaba a esta elección con algunas dudas, por los problemas de coordinación a nivel nacional, porque Schiaretti estaba pensando en una proyección nacional y por las dudas que hay respecto de la sucesión del gobernador de Córdoba”.

Otro punto central que resaltó en este sentido es la fragmentación política, que ocurre en muchas partes del mundo, pero no en Argentina. “Esa es una lección importante de ayer, en la que tanto el oficialismo como la oposición fueron unidos”, puntualizó.

Por otra parte, consideró que la grieta a nivel nacional se está agravando. “A partir del alegato del fiscal Diego Luciani, del atentado frustrado a Cristina Fernández de Kirchner y del uso que le dio el gobierno, lamentablemente generó un caldo de cultivo donde vemos la grieta más que nunca”, analizó.

“El gobierno curiosamente es medio esquizofrénico, por un lado alimenta la grieta y hasta culpa a la oposición y a los medios y a la justicia; y por el otro busca el diálogo”, añadió en Longobardi por CNN.

Creo que estamos ante un gobierno que no sabe cómo salir de una situación política y económica muy compleja.

Por último, analizó el rol de Alberto Fernández al frente del gobierno. “El presidente está absolutamente borrado de la toma de decisiones”, opinó al respecto.

“La centralidad hoy la tienen CFK y Sergio Massa en el gobierno”, precisó, “y quizás algunos gobernadores e intendentes, pero no mucho más”, completó.

"Alberto Fernández no solo no tiene agenda, no se entiende qué papel está jugando, es una pena porque podría dedicarse a temas importantes. Está a la búsqueda de un rol que la coalición de gobierno no le da", concluyó.