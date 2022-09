Jubilados reclamaron en las puertas de PAMI

El movimiento de jubilados se encuentra en las inmediaciones de PAMI para reclamar por faltad de escucha a sus necesidades en las coberturas. "El motivo es que nuestro reclamo como movimiento de jubilados, es que PAMI no nos escucha. Es sordo a todas las necesidades y son muchos los problemas que hay. Venimos por falta de medicamentos, no tiene remedios, ha dejado a gente sin cobertura médica y a muchos discapacitados también", comentó Aurora, una jubilada presente.

Estela Corai, otra de las manifestantes presentes, también dijo: "Estamos denunciando que PAMI no escucha la situación de los jubilados. Se hacen largas colas y vienen a peticionar medicaciones de alta complejidad. Vienen muchos jubilados a pedir audífonos. Hay personas de 85 años que declararon que hace 4 años están viniendo a pedir los audífonos. No les autorizan gotas para la vista, de alta complejidad, no reconoce farmacias y no cubre medicamentos complejos".

"Estamos intentando conseguir una reunión. Ya se hizo un petitorio por un caso puntual, porque los jubilados necesitan operaciones de alta complejidad y como en ninguna clínica de Mar del Plata tiene prestaciones, nos derivan a Buenos Aires. Vamos a estar unas horas aquí haciendo ruido para que las autoridades nos escuchen".

"Para poder tener una atención genuina, tenemos que pagar un extra por enfermedades complejas, si queremos ser atendidos. Porque PAMI no destina el dinero a las clínicas. Es mentira lo que anuncian las autoridades de que tenemos libertad de elegir médicos especialistas".