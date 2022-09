"El único gobierno que se preocupa por las reservas es Argentina"

Carlos Maslatón, militante liberal argentino y abogado, habló con CNN Radio sobre la actualidad económica en el país.

"Considero que hace un año, justo en octubre del 2021, finalizó un ciclo de mediano plazo bajista para la Argentina, un ciclo de decadencia y recesión que había comenzado a final del 2017. Y a su vez finalizó una caída más importante, que viene del 2011; y una más grande que viene desde mitad de la década de 60'. Esto es teoría de los ciclos", explicó respecto a su visión positiva sobre la actualidad económica, en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"En esta teoría la política económica forma parte de los ciclos. Por eso le doy tanta importancia a la economía en sí misma, y no tanto a los aciertos o desaciertos de los gobiernos. Creo que desde octubre del año pasado Argentina está en alza", agregó.

"Si verificas la actividad económica, la economía está fuertísima. Los indicadores son óptimos", indicó.

Maslatón explicó que "hay mucha inflación con crecimiento y actividad económica en ascenso permanente. Es lo que tiene que pasar, porque Argentina está saliendo de un nivel de precios internos muy bajo a nivel internacional. Las cosas valían una décima parte de lo que salían en otras partes del mundo".

Además, analizó que "Argentina era más barata hace 3 años que ahora. Y en los próximos 2 años será mucho más cara que ahora en términos reales. Y sobre los ingresos, obviamente van a subir. Los sueldos no serán de 200 o 300 dólares, se irán a 800 dólares, pero en un país más caro. La inflación es monetaria, pero también tiene que ver con la actualización de precios que estaban por el piso".

Al respecto, indicó que "en economía y en finanzas, la memoria se borra muy rápido. Para quienes tengan 30 o 35 años, o 50/55, les recuerdo dos momentos donde esto pasó. Uno es del 2002 al 2005, de gran crecimiento con pesos en alza y de baja del dólar contra el peso. Otro momento similar es 1991 a 1993, con altísimo crecimiento y precios subiendo".

"Hay un reacomodamiento de la economía, pero vamos a seguir en un crecimiento constante", recalcó.

Maslatón, que suele ser muy consultado sobre cuestiones económicas en redes sociales, aclaró que "hay una gran confusión nacional sobre las reservas. Hay una pretensión Argentina que lleva 11 años, que se instaló tras el cepo cambiario: es la creencia de que el Estado debe comprar y vender las divisas. Eso no pasa en ningún país del mundo. Vos en cualquier país querés una moneda extranjera y se lo comprás al que te está vendiendo".

Además, explicó que "la sensación de escasez de dólares es porque el gobierno quiso. Ahora lo está tratando de corregir. Ese rascar divisas del fondo es la culpa de la locura de querer comprar dólares a $149, cuando el precio es $275. Massa está tratando de corregirlo con dólares especiales. Es mejor que lo anterior, pero no es una solución".

"Los gobiernos argentinos no comprenden como es el sistema de los tipos de cambio. Tenés que dejar que el precio del dólar se fije en el mercado en base a la oferta y la demanda. Si querés dólares para irte de vacaciones no te los tiene que vender el gobierno, te los tiene que vender otro. Esto sucede todos los días en forma 'clandestina', con criptomoneda o cuevas cambiarias", aseguró.

Macri liberó formalmente el mercado de cambio los primeros dos años, pero hizo algo terrorífico: dijo traigan dólares al país, cámbienlos con pesos, yo los voy a emitir y además se los voy a remunerar.

Para Maslatón, "el fracaso no fue el mercado libre de cambios, sino la tergiversación del tipo de cambio por una locura del Banco Central que increíblemente llega hasta hoy".

Al mismo tiempo resaltó que "todos los países son bimonetarios o multimonetarios. Significa que podés tranzar en otra moneda, si eso no está prohibido. A veces escucho a Cavallo diciendo que serían convenientes dos monedas, pero no pasa por ahí el problema".

También habló sobre el tema dolarización, donde se mostró contundente:"La dolarización puede ser una opción para un país, pero tenés que saber hacerlo. Lo que planteó Milei no se puede lograr, está mal técnicamente. Dolarización quiere decir que el gobierno agarra todos los pesos físicos emitidos, las monedas y los depósitos, y dice 'esto de la noche a la mañana no existe más, y por cada peso que el argentino tenga, le voy a dar dólares'. Pero el problema es que el conjunto de moneda argentina que existe son como 100 mil millones de dólares, medidos a $280. Si los medís a $140 es el doble. Entonces los que hablan de dolarización dicen que el Estado le va a entregar esos dólares a la gente, y esos dólares no están. No se puede hacer. Solo puede ocurrir después de dos catástrofes económicas: una hiperinflación peor que la del 89', o una quiebra bancaria total del estilo 2001".

Para el cierre, habló sobre su alejamiento de Javier Milei, y explicó que "Milei tiene declaraciones con las cuales no estoy de acuerdo. Surgieron diferencias respecto al armado político también. Son cosas que pasan en política, yo no cambié de espacio, voto a los candidatos de La Libertad Avanza el año que viene, pero puedo disentir con lo que pasa".