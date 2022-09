Gabriela Palanga: la historia y las bondades del chocolate

A nivel mundial el chocolate es un alimento muy consumido. Sobrepasa culturas e ideologías. Le han dedicado películas, libros y cientos de formatos para comerlo. Tanto que el 13 de septimbre se homenajea El Dia Internacional del Chocolate. Y para saber más sobre ello, nos pusimos en contacto con una emprendedora y especialista local, Gabriela Palanga, que es maestra chocolatera y una apasionada por descubrir sus orígenes.

En su emprendimiento, Gabriela trabaja el chocolate partiendo desde su forma más pura, para visibilizar ese aspecto. "Muchos se sorprenden cuando vienen al local y les enseñamos la mazorca y cómo son los granos por dentro.De a poco nos vamos contactando con personas de las fincas para trabajar el grano. No es tan sencillo porque nuestro comercio es un proyecto chiquito pero vamos creciendo gracias a la ciudad", contó.

"Es un producto muy noble. De él pueden surgir bebidas que fue lo primero que se comenzó a producir, a base de cacao y agua. Mucho después aparecieron subproductos como las tabletas ", agregó Gabriela.

"Yo siempre trato de contar al chocolate como alimento, cómo es, desde el origen más puro. Lo que tiene que saber la gente primero es que es una fruta y tiene su origen en Mesoamérica. Hace muchísimos años se tomaba como un bebida amarga, sin el agregado de azúcares ni leches que todo eso vino después y de ahí deviene el nombre de mi emprendimiento", indicó Palanga en su paso por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) .

"Hice un viaje a México y conocí lo que es el origen del cacao. Me instalé en una finca, hice la recolección de la fruta en las plantaciones. Vi la fermentación, el tostado, el secado, el descascarillado, todo el proceso hasta que se llega a obtener un chocolate", indicó la marplatense sobre su pasión.

El mejor chocolate se divide en 3 grandes variedades, el criollo que se da en México, Venezuela, Perú, Colombia, es fino de aroma, más aromático y la plantación es más escasa. Por otro lado el forastero y trinitario que son los que utilizan en la mayor producción mundial y proviene mayormente de África. es conocido como alimento de los dioses porque es un alimento que se utilizaba como fuente de energía el grano, en épocas de guerra.

En cuanto al chocolate blanco, Gabriela mencionó: "Si yo tengo un grano de cacao, que es similar al del café, y lo prenso, separo los sólidos de la grasa. La grasa es manteca de cacao y el blanco se elabora con eso más azúcar y leche".

"La variedad blanca no tiene los solidos del cacao, que es donde se supone que esta su identidad, pero si tiene el aporte de la manteca. Tiene más leche y azúcar. No es malo si contiene la materia grasa, si lo es cuando es un sucedáneo, que se parte de una grasa vegetal hidrogenada. Eso no tiene ningún ingrediente proveniente del cacao", detalló.

"El chocolate mas puro es el que tiene un porcentaje de cacao del 70%. Ese número es de manteca de cacao y solido. El resto es azúcar. Nosotros nos dedicamos a saber específicamente de donde proviene el grano. La recolección que hay hoy en día es manual", sumó.