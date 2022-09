Grindetti: "El atentado a Cristina me da mucho temor"

Néstor Grindetti, intendente de Lanús, habló con CNN Radio sobre la actualidad política de la oposición y del país.

"Descartá que la foto con Macri tenga alguna intencionalidad de candidatura. No es momento de hablar de candidatos, no es un año electoral y la gente tiene otra cosa en la cabeza", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón, en referencia a las fotos junto al ex presidente que aparecieron en Buenos Aires.

"¿Quién va a ser el candidato el año que viene? Nos pondremos de acuerdo dentro del PRO, si podemos con el radicalismo, y si no habrá una interna. Pero me parece que no es momento estos meses de hablar de candidaturas, o en mi caso de presionar para que Mauricio tome una decisión. Mauricio es un referente continuo", agregó.

"Todos los que estamos en política, siempre vamos a querer tener más responsabilidades. Nadie dice 'me quiero quedar donde estoy, no quiero crecer más'; pero hay momentos para expresarlo", dijo.

Grindetti indicó que "si uno tiene deseos quiere mostrarse, quiere que la gente lo conozca, y para eso hay que estar presente. Pero hoy el gran activo de Cambiemos es que tenemos una multiplicidad de oportunidades en términos de candidato, tanto en Nación como en Provincia".

Además, el Intendente señaló que "en base a cómo me gustaría que sean las cosas, diría que la foto de Patricia Bullrich con Alfredo Cornejo no habla de por sí de una fórmula establecida, sino de un trabajo en conjunto. Y está bien. Que haya gente que va limando diferencias sobre cuestiones tácticas no me parece mal".

"Sobre cuestiones interpretativas hay que preguntarle a Patricia. Si hubiera anunciado concretamente la fórmula es otra cosa, pero estoy lejos de saber cuál es su intención. No veo como un disvalor que más de un dirigente se reúnan, estén conversando y le muestren a la ciudadanía que tienen ideas en conjunto", agregó el dirigente.

Al mismo tiempo, marcó en relación al PRO que "hay un equipo económico trabajando, liderado por Lacunza e integrado por mucha gente que estuvo en el gobierno y gente que no. Hay que dar tiempo para que la propuesta esté presente, pero el equipo está trabajando"

"En una alianza, es razonable que haya diferencias tácticas. Lo bueno de Cambiemos es que nos sentamos a hablarlo", aseguró.

Grindetti expresó que "si alguna discusión se filtra en los medios, y pareciera que hay una pelea tremenda, estamos para aclararlo y no negarlo. Las diferencias son naturales en un espacio político. Pero frente a eventos como el atentado a la Vicepresidenta hubo un repudio generalizado de todos los dirigentes del PRO".

Además, respecto al atentado, resaltó que "el gobierno tiene una forma de relato, son especialistas en eso, donde siempre buscan un culpable. Y lo ubican en la oposición y los medios, o inventan un enemigo. Es una estrategia de las formas de gobierno tan unitarios en términos de conducción. Se busca victimizarse y se busca echar la culpa rápidamente a la oposición".

"El atentado fue dramático, fue horrible, está mal y me da mucho temor. Si terminamos naturalizando la violencia la sociedad va a tener muchos problemas. Pero dicho todo eso, pareciera que el gobierno está más preocupado en echarle la culpa a la oposición que en llegar a conocer efectivamente lo que ocurrió", añadió.

Al mismo tiempo, explicó que "Patricia Bullrich lo repudió con su estilo, ella ya explicó lo que dijo. No le puedo agregar palabras yo. Obviamente opinó en contra del evento con su matiz, habría que hablar con ella sobre por qué le dio esa matiz. Yo viví los años 70 en Argentina, que fueron muy violentos. Le tengo terror a la violencia, y lo peor es cuando la sociedad la naturaliza. Tenemos que repudiar esto y ver que pasó, saber por qué estos descerebrados lo hicieron, y estar atentos a que esto no ocurra más"

"Sobre el llamado al diálogo, creo que en el funcionamiento de la república y la democracia, se tiene que dar en el Congreso. Para eso está", destacó.

Por su parte, el dirigente aclaró que "para que haya diálogo entre dos partes, ambas deben tener voluntad. Y yo no veo una voluntad de llamar para charlar sobre temas concretos".

"Es necesario sentarse a discutir algunos temas en serio. Si buscamos la foto entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner nada más, eso no sirve. El diálogo tiene que ser serio, necesitamos hablar de temas que implican refundar temas en Argentina", expresó.

"Cuando uno dice 'con la Constitución sobre la mesa', significa sentarse a hablar de temas concretos en el marco de la organización republicana y democrática. Y para eso está el Congreso, no para una foto que no es nada y termina frustrando a la gente después, cuando no cambia nada", cerró.