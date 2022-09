Leticia Caballero, la primera mujer soldadora en el puerto de Mar del Plata

El oficio de soldar suele estar asociado a una actividad de hombres, sin embargo, con la iniciativa de Nación que lanzó cursos de capacitación en diversos oficios, le permitió a Leticia Caballero, convertirse en la primera soldadora de la ciudad.

La egresada Leticia Caballero, se desempeña como la única soldadora mujer y trabaja en un astillero del puerto de Mar del Plata. El sindicato del rubro, la destacó designándola como abanderada por su desempeño.

"En cuanto al curso que hice, yo me entere un día antes y me puse a dudar si hacerlo o no, porque es un trabajo para hombres, que voy a hacer yo ahí, pensé. Pero después me decidí a intentarlo", comentó Leticia en el programa Primera Tarde de radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Hay más mujeres en otras áreas pero no donde estoy yo. En este nuevo oficio encontré cosas valiosas", dijo Leticia.

Desde el gremio naval la distinguieron como "un orgullo para el futuro de la Industria Naval Argentina, por su sensibilidad y capacidad, para una tarea tan extraordinaria a realizar y que ha asumido la responsabilidad con valor y entereza", en referencia al trabajo que se le asignó a Leticia de soldar la moneda de la puesta de quilla del Buque Pesquero Saverio R.

Caballero se formó en la Escuela de Capacitación realizada en el Consorcio Portuario de Mar del Plata conjuntamente con el Ministerio de Educación, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAONSINRA).

"Ese mismo día que iba a anotarme, mi marido había pasado por el puerto a las 8 de la mañana y me dijo que estaba lleno de gente. Estuve dudosa pero agarré los papeles y me vine a presentar", contó Leticia.

Cuando ella comenzó el curso no tenía trabajo. Hoy está empleada en el Astillero del Puerto de Mar del Plata y expresa que está "muy agradecida por la oportunidad y que es una gran ayuda, para ella y su familia".

Cursos y entrega de certificados

Los cursos dictados fueron de procesado de pescado, electricista naval, operador de auto elevador, inglés para turismo y soldador, finalizados en julio. Todos tienen matrícula completa y cuentan con la lista de espera incluida, de interesados en participar en próximas ediciones.

En la Escuela Nacional de Pesca, se hizo la entrega de certificados en nombre del titular del consorcio del puerto Luis Felicio, a 83 egresados de los cursos de capacitación, dictados por el Gobierno Nacional y brindados por el Centro de Formación Profesional n°418. Fueron especializados en oficios y habilidades relacionadas en actividades portuarias.