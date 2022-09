Las exportaciones bonaerenses tuvieron en julio su mejor crecimiento interanual desde 2010

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires alcanzaron los US$ 2.890 millones en julio de 2022, cifra que representó un crecimiento interanual del 13,9%, el mejor registro para este mes desde julio de 2010.

Así lo informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense. “Los datos de las ventas externas de julio muestran que el perfil exportador de la Provincia continúa su consolidación: presentaron el mejor registro para un mes de julio desde 2010, y fueron un 45,2% superiores a julio de 2019, mucho antes del comienzo de la pandemia”, señaló el ministro del área, Pablo López.

Según el funcionario, “los complejos exportadores bonaerenses están profundizando su inserción internacional y aportando divisas récord en un contexto muy complejo. La Provincia es el corazón productivo del país y el principal contribuyente a la sostenibilidad externa nacional”.

Además, “en julio la Provincia aportó el 37,2% del valor de las ventas externas del país, siendo la principal exportadora de Manufacturas de Origen Industrial y de Productos Primarios a nivel nacional”, informó en un comunicado.

Manufacturas agropecuarias e industriales

En ese sentido, desde la cartera de economía se indicó que el informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas destaca que los rubros que impulsaron el crecimiento en relación con julio de 2021 fueron las Manufacturas de Origen Agropecuario, que totalizaron US$ 1.007 millones y una suba del 25,3%; Manufacturas de Origen Industrial, que alcanzaron los US$ 939 millones y registraron un aumento del 2,6%; los Productos Primarios tuvieron ventas por US$ 687 millones y una suba del 7,6%; y por último, Combustibles y Energía sumaron ventas por US$ 257 millones y una suba del 42,2%.

Además, desde la cartera de Economía se indicó que el principal socio comercial de la Provincia durante julio de 2022 fue Brasil, con US$ 592 millones y una suba de 7,2% respecto del mismo mes de 2021; el segundo principal destino fue China que alcanzó los US$ 266 millones; seguido por India que registró compras por US$ 220 millones.

En tanto, en el acumulado a julio de 2022 las exportaciones de la provincia de Buenos Aires crecieron 30% respecto del mismo período del año anterior y alcanzaron los US$ 19.624 millones, el máximo valor acumulado en siete meses de toda la serie disponible.