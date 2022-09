Universidad Fasta, desde Mar del Plata a todo el país

Por Marina Guzmán

Junto con su diversidad de industrias con productos que llegan a todas partes del mundo y sus atractivos turísticos, Mar del Plata también se caracteriza por una amplia oferta educativa, entre las que se destacan las instituciones dedicadas a la enseñanza superior. Entre ellas, se encuentra la Universidad Fasta que en dos años ha duplicado su matrícula, llegando a más de 20 mil alumnos, y con sus carreras a distancia se ha convertido en un referente en este tipo de sistema educativo.

En este marco, Juan Carlos Mena, rector de la Universidad Fasta, consideró que “en el universo de la educación superior argentina la ciudad se presenta con una presencia visiblemente mayor a la de hace algunos años”. “Hay muchos factores que concurren en esto. Hay un espacio liderado formalmente por la Universidad Nacional pero también hay un despliegue importante de iniciativas privadas y nosotros ya tenemos treinta años de trabajar en el desarrollo y el crecimiento en la oferta de la educación privada de nivel superior universitario”, añadió el rector en diálogo con Ariel Torres en el programa Acceso Directo (CNN Radio Mar del Plata).

Al recordar los inicios de la mencionada universidad, Mena señaló que se comenzó con dos facultades: Ingeniería – solo con la especialización en Informática - y Ciencias Económicas. Al año siguiente se incorporó Abogacía, un proyecto que llevó a Mena a tomar contacto con la casa de altos estudios. “Fueron años de hacer las cosas muy a pulmón. Era una universidad completamente distinta desde el punto de vista de la gestión, del número, pero también desde lo que significa hoy hacer educación superior”, reflexionó.

Con el transcurrir de los años, la oferta académica se fue ampliando en base a análisis de la realidad de cada tiempo. “Hay que buscar siempre la compatibilidad entre la demanda del mercado de trabajo y la demanda de educación superior, que a veces no van de la mano. Nos pasó mucho tiempo con Ingeniería, cuando abrimos se llenó, pero después hubo un proceso de declinación y de repente la demanda subió”.

“Ese desfasaje entre lo que necesita el país y lo que la gente quiere estudiar, hace que la universidad privada tenga que estar caminando con un fino equilibrio porque hay que apuntar por un lado al bien común, pero por otro lado es una realidad que, si vos haces una oferta de una carrera que no es demandada no la podés sostener”, amplió Mena.

En este punto, también consideró que “la universidad cada vez más lo que brinda son ciertos tipos de competencias, alguna de las cuales son técnicas y directamente orientadas al ejercicio de una profesión, pero en otros casos, y sobre todo los que están más vinculados a la competencia blandas, lo que hacen es enseñarte a pensar, a resolver problemas, a abordar una realidad compleja. Entonces no hay que pensar que solamente vas a quedar atado a la disciplina en la cual estudiaste y te recibiste”.

EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA ACERCAR AL CONOCIMIENTO

Actualmente la universidad cuenta con “alrededor de 19 mil alumnos y estamos proyectando cerrar el año con 21 mil alumnos matriculados. Se está cerrando la matriculación del segundo cuatrimestre” y cuenta con aproximadamente 1250 docentes. “Este también es un número que se va moviendo elásticamente en función de que estamos en una especie de crecimiento muy fuerte: hace dos años teníamos la mitad de ingresantes que vamos a tener este año. De 2016 a 2022 se ha duplicado la matrícula total”, explicó Mena.

La alta tasa de crecimiento de alumnos de la Universidad Fasta está dada en el desarrollo del sistema de educación a distancia en todo el país. “Hay dos determinantes, uno es el cambio cultural y tecnológico. Creo que tuvimos la fortuna de percibir este proceso extraordinario de transformación en las comunicaciones en el trabajo y en la educación desde hace algunos años, fuertemente catalizado por la pandemia”, sostuvo Mena y remarcó: “El hecho que el ingreso saltó en dos años al doble evidentemente es un reflejo de que pudimos dar respuesta durante la pandemia a la continuidad de los estudios”.

Un segundo aspecto se relaciona con que “estamos analizando que ya estábamos en cerca del techo presencial”. “Es decir, si Mar del Plata tiene una cantidad de habitantes más o menos estable La universidad nacional tiene tal población, nosotros teníamos tal población junto con las otras universidades privadas, había que pensar cómo romper el techo numérico y eso fue romper las fronteras”, detalló el rector.

Seguido, añadió que “a eso se suma que nosotros teníamos una sede en Bariloche presencial. Pero justo abrió la Universidad Nacional de Río Negro que cambió el escenario de Bariloche y eso modificó la ecuación sustentable de nuestro proyecto donde teníamos cerca de mil alumnos. Entonces tomamos la decisión de transformar esa educación a distancia y el éxito fue increíble y de allí en más empezamos a crecer en esta modalidad y hoy somos de las universidades que más estudiantes a distancia tenemos en el país”.

Por otra parte, en los últimos años, la Universidad abrió las carreras de Medicina y Odontología. En la primera está próxima a recibirse el profesional número 300 y para la segunda recientemente se abrió una clínica para la práctica de los alumnos.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Juan Carlos Mena llegó al rectorado de la Universidad Fasta luego de trabajar en la apertura de la carrera de Abogacía. El cargo incluyó nuevos desafíos y remarcó la importancia de contar con buenos equipos de trabajo “La autoridad académica está más bien en los decanos que en el rector, que es una autoridad simbólica, pero es un gestor fundamentalmente”.

“Antes se pensaba a las instituciones como grandes buques que tenían que llegar a puerto dirigido por el capitán. Y hoy se parecen más a veleros en una regata con condiciones del entorno cambiante con una muy importante tarea de equipo”, mencionó e indicó que “en el caso de las universidades en general todo está sostenido por un equipo por la cantidad de variables que hay que mirar, y un aspecto muy importante es ver la variación de las tendencias en las carreras”.

En este marco, el rector consideró que “hoy cada vez tienen ciclos más cortos las carreras que están más adaptadas a los cambios del mercado, se renuevan más rápido y para eso hay que estar muy atento y muy dispuesto a adaptarse”.

A su vez, “hay cambios globales, por ejemplo, la educación a distancia es un cambio global muy fuerte, que golpea muy fuerte a la educación y al trabajo. Aparecen otros fenómenos nuevos como el micro credencialismo, por ejemplo, para aprovechar en la educación los saberes adquiridos en otros campos y es todo un aspecto nuevo que se está abriendo”.

“Además hemos abierto muchos ciclos de licenciatura, es una carrera muy corta a la cual se ingresa con un título previo y agregándole dos años o un año y medio más se obtiene el título de licenciado. Estas personas ya entran con más edad y en otros momentos de la vida así que hoy la edad promedio de los estudiantes se ha extendido mucho”, continúo.

Al analizar el presente de la educación, Mena consideró que “estamos recibiendo los estudiantes secundarios los últimos años que se educaron en pandemia y están experimentando algunas dificultades. Es un tema que va a durar muchos años. Hay resultados negativos que son visibles”.

A su vez, consideró que “la gente quiere cosas cortas, beneficios rápidos y a veces no tienen en cuenta que para cierta proyección en la vida es necesario hacer una inversión en educación, no me refiero solo a la inversión económica. La inversión en educación más importantes es el costo por unidad, es decir sacrificó cinco años de mi vida durante cinco días a la semana cinco horas por día o más para poder dedicarme a un estudio pensando en el futuro. La mirada de futuro es algo que hoy se ha perdido porque la gente vive en un corto plazismo y muchos temas refuerzan esa situación. Ojalá si pudiera revertir.”

En este punto, remarcó que “estamos en un cambio cultural que obliga a mirar la pedagogía de otra manera, pero en el fondo subyace esta idea de que mirar hacia el futuro y pensar en lo que significa invertir en términos de esfuerzo se ha perdido”.

TEATRO TRONADOR: “ESTOY DESUMBRADO”

El estudio de CNN Radio Mar de Plata se encuentra ubicado en el foyer del Teatro Tronador, por lo cual Juan Carlos Mena también pudo recorrer las instalaciones del lugar.

“Estoy deslumbrado, es impresionante. Es una gran satisfacción no solamente por ver que las cosas se pueden hacer con calidad y mucho valor, sino porque además porque está en el corazón de Mar del Plata”, consideró y agregó: “Que estas cosas se recuperen se pongan en valor para hacer espacios culturales de alta calidad me parece formidable”.

