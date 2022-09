Causa vialidad: Cristina Kirchner hablará el viernes en el cierre de los alegatos

Cristina Kirchner había pedido declarar en el juicio después que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron sus alegatos en los que pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.

Pero los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron su pedido. Explicaron que el Código no contempla la ampliación de la indagatoria una vez que se ingresó a la etapa de alegatos y que la vicepresidenta podrá hablar cuando sean las últimas palabras antes del veredicto. Tras ese rechazó, la vicepresidenta hizo al día siguiente una exposición por sus redes sociales.

Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022

La defensa de Cristina Kichner comenzó ayer su alegato en el juicio oral. En la audiencia de hoy, Beraldi y Llernovoy hablaron del “plan limpiar todo” al que hizo referencia la Fiscalía como parte de su acusación en el proceso. También defendieron las relaciones comerciales de la vicepresidenta con Lázaro Báez, también imputado en el juicio y con un pedido de condena de 12 años de prisión.

Además de la vicepresidenta y el empresario, están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros. La Fiscalía pidió condena para todos los acusados.

La de Cristina Kirchner es la sexta defensa de las 13 en alegar. La próxima, desde el lunes que viene, será la de Báez. La expectativa de los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.