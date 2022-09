Valentina Benedetti, ayer campeona en Mar del Plata Club y hoy disfrutando su presente en España

La joven jugadora de hockey de 20 años, Valentina Benedetti, pudo coronarse campeona en la ciudad junto a su equipo Mar del Plata Club y a partir de allí se abrieron algunas posibilidades para que pueda viajar al viejo continente para estudiar y seguir practicando el deporte que tanto ama.

En un mano a mano con El Marplatense, la jugadora que hoy viste los colores del Club Pozuelo, contó sus sensaciones del presente que la tiene como integrante de la División de Honor española.

"Vivo en Madrid hace 2 años, donde estudio psicología y curso el tercer año. Disfruto mucho de la ciudad, es muy linda y en cuanto a lo deportivo juego la Liga de Honor de hockey", comenzó diciendo.

"Este año se pudo ascender y volver a la elite del hockey español, mi objetivo será poner al club en lo más alto", sostuvo.

"Antes de llegar a España, tuve un paso por el hockey italiano, en Roma estuve integrando el plantel de quinta y Primera del club San Saba, con 18 años en 2019", aclaró.

"Desde chiquita empecé a jugar al hockey, siempre lo elegí desde que tengo uso de razón, primero en el colegio y luego en Mar del Plata Club, donde pudimos conseguir el campeonato para la institución, algo histórico porque hacía mucho que no lo conseguía el club. Realmente, fue uno de los mejores días de mi vida", sostuvo.

"Estoy entusiasmada con el hockey y la universidad tengo planeado seguir haciendo el deporte que me gusta, que me hace bien no solo a mi físico y a mi cabeza y luego veré qué puedo hacer con mi futura profesión", concluyó.