Alquileres en Mar del Plata: "Son situaciones desgastantes para ambos lados"

Con la sanción de la Ley de Alquileres, los precios no han parado de subir, hay poca oferta y cuesta encontrar valores en pesos. Hay incomodidad al respecto, y las modificaciones que prometieron hacerle, aún no han surgido.

Diego del Valle referente del panorama inmobiliario, aseguró que ya tienen disponible el índice anual actualizado de alquileres, que está brindando el Banco Central: "A partir de octubre el que actualiza un contrato, que es de forma anual, de acuerdo al mes que le toque, este inicio está llegando al 67,31%. Por lo tanto en el transcurso de octubre estará cercano al 70%e, porque van aumentando de acuerdo al índice y a la ley".

"En julio de 2021 cuando arrancó éste índice, era con un 41% , por lo tanto se ha sumado la cuestión de la inflación a los alquileres. Vemos que a lo mejor las parejas jóvenes que arrancaron con algún alquiler, cuando se encuentran con éstos números de aumento, no los pueden pagar y tienen que dejar la propiedad", agregó.

En cuanto a la sanción de la ley, el referente dijo, "el año pasado en plena elección, todos los colores dijeron que había que hacer algo. Lo más triste es que desde diciembre que asumieron hasta ahora en septiembre, y vos ves la cantidad de veces que se reunieron los diputados en la cámara pero no han hecho nada. Todos han dicho que había que hacer algo pero no fue así".

"La gente de mar del plata se encuentra con dos problemáticas: no hay oferta porque el propietario no quiere alquilar a 3 años. Hay que modificar ese plazo. En cuanto al índice, si no hubiese estado, hubiesen acordado entre propietario e inquilino ajustes semestrales, y así habría sido mucho menor de lo que está dando el que da el banco central y que debemos respetar", comentó.

La oferta de alquileres no para de bajar. Según el Índice de Oferta Inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires que elabora la inmobiliaria Maure, en agosto de este año cayó un 40% interanual, es decir, desde el mismo mes del año anterior. Es la reducción más importante desde que comenzó a medirse la serie, en junio de 2013.

"Son situaciones desgastantes para ambos lados. Al inquilino le cuesta, le aumenta todo. Al propietario no le rinde el alquiler y termina optando por vender la propiedad. Se ha hecho una ley que perjudica al mercado de alquileres. Es una situación histórica que se mantiene en el tiempo porque desde julio del 2020 comenzó y ya llevamos más de dos años", contó Diego del Valle.



"Los unicos que pueden cambiarla son quienes la hicieron, diputados y senadores. Pero este tema no les interesa, están en otra cosa. Al no haber oferta, los valores van aumentando mes a mes. Un ambiente cuesta $50mil , un dos ambientes $60mil, un tres $70mil. Si necesitas una casa en Mar del Plata sale $100mil mínimo. Los valores suben porque no ha oferta. Si hubiese, compiten los valores para abajo", concluyó el referente.