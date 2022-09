Desempleo en Mar del Plata: aseguran que el Municipio no está trabajando para revertirlo

Mar del Plata está en el podio del desempleo. En el segundo trimestre del 2022, de acuerdo a los datos suministrados por el Indec, alcanzó un 8,6%.

El primer trimestre del 2022 había arrojado el resultado del 5,8%. Y, junto a Gran Córdoba, es una las ciudades con mayor cantidad de desempleados.

Este porcentaje demuestra una desaceleración de tres puntos y abarca a unos 120 mil marplatenses: a los que están desempleados, se les suman 46 mil ocupados pero en búsqueda de otro empleo y 47 mil subocupados.

Ante esta situación, el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha, manifestó que "nos preocupa porque veníamos en franco crecimiento. Por suerte, a pesar de la pandemia, la crisis económica y la inflación, venía subiendo el empleo en Mar del Plata poco a poco. Había bajado la desocupación y ahora nos encontramos con una desocupación que va creciendo. Estamos esperanzados que a partir de diciembre, como ocurre siempre en esta ciudad, empiece a crecer nuevamente".

"Es preocupante que el desempleo vuelva a subir, sobre todo en una ciudad que siempre ha tenido el récord de en el índice de desocupación del país", agregó.

Respecto a las razones de lo que ocurre en Mar del Plata, aseguró que "hay varios motivos. Nosotros desde la CGT vemos que mucho de esto tiene que ver con la no registración. No creo que toda esta gente que está desocupada en líneas de índice sean personas que están sin trabajo, sino que hacen changas. Eso también hay que revertirlo porque atenta contra el trabajo en blanco a la hora de marcar un índice".

"El objetivo es revertir esta situación en la ciudad", sostuvo Rocha. "Nosotros como representantes de los trabajadores y el Municipio, de la ciudad, deberíamos sentarnos a charlar para ver las maneras de revertirlo y lamentablemente no está ocurriendo. Desde la CGT no tenemos acercamiento con el Municipio, por lo que no podemos crear lazos para trabajar en conjunto", cerró el referente de la CGT.