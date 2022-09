El boxeo vuelve al club Peñarol

Este sábado 24 partir de las 21, se desarrollará un nuevo festival de boxeo en el Club Atlético Peñarol de Mar del Plata con la coordinación de Rubén “Siru” Acosta.

El evento tendrá como plato principal un doble fondo donde se producirá el debut profesional de Luciano “Chapu” Del Sol y una nueva presentación de Santiago “El Tren” Sánchez.

Luego de lo que fue el convocante evento realizado en el Polideportivo Islas Malvinas, el boxeo profesional retoma la actividad en nuestra ciudad con dos combates atrapantes: por un lado, el representante del Talcahuano Boxing Club, Luciano Del Sol, de amplio recorrido como aficionado, dará finalmente el salto al campo rentado cuando enfrente al nacido en 25 de mayo, Marcelo Llorga quien viene de una derrota en su único combate profesional.

Por otro lado, será la chance para Santiago Sánchez, pupilo del mencionado Rubén Acosta en su Rambla Box, de retomar la senda del triunfo tras hilvanar tres derrotas luego de un comienzo prometedor. Sánchez deberá sortear el desafío que proponga Sergio Carabajal quien a sus 31 años se ha convertido en uno de los probadores más duros que tiene el boxeo argentino

El evento contará además con un complemento amateur muy interesante que incluirá pleitos internacionales ya que se contará con la presencia de tres miembros del seleccionado paraguayo de boxeo que se medirán ante púgiles locales.

El pesaje profesional se realizará el viernes 23 a las 16 en el gimnasio ubicado en la rambla marplatense, Las Heras y la costa. Los amateurs tendrán que enfrentar la balanza el sábado a las 17 en el Club Peñarol ubicado Garay 2524.

Cronograma de combates:

BLOQUE 1

1) Adrián Giambuzzi (Maravilla Sosa) vs. Alejo Escobar (Buenos Aires)

2) Facundo Neyra (Gym Maldonado) vs. Javier Davico (Necochea)

3) Armando “Pipi” Acosta (Talcahuano Box) vs. Hector Acosta (Buenos Aires)

BLOQUE 2

1) Xoana Chamorro (GMB) vs. Ayelén Suárez (Maravilla Sosa)

2) Melisa Marchi (Talcahuano Box) vs. Belén Jensen (Necochea)

3) Diego Galván (Maravilla Sosa) vs. Lautaro Flores (Buenos Aires)

4) Matías Ocaña (Gym Guardavidas) vs. Leonardo Rojas (Necochea)

BLOQUE 3

Carlos Vivas (Monkey Box) vs. Lautaro Pérez (Meneses Box)

2) Milagros Miranda (Guardavidas) vs. Agustina Galván (Buenos Aires)

3) Jhonatan Antunez (Talcahuano Box) vs. Maicol Lemos (Hnos Ruiz)

4) Santiago Domínguez vs. Lucas Alvarez (Bristol Box)

BLOQUE PROFESIONAL

1) Luciano Del Sol vs. Marcelo Llorga (4 rounds)

2) Santiago Sánchez vs. Sergio Carabajal (6 rounds)